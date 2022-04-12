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Stadyum Santiago Bernabéu Hakem Szymon Marciniak Maç Saati 12 Nisan 22:00
31'
0 1
Real Madrid
Real Madrid
Chelsea
Chelsea
15' Mason Mount

Canlı Maç Anlatımı Real Madrid - Chelsea Canlı Maç Anlatımı

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    28'
    İsabetsiz Şut | Chelsea

    Mateo Kovacic önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mateo Kovacic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    24'
    Korner | Real Madrid

    Toni Kroos ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    24'
    Engellenen Şut | Real Madrid

    Karim Benzema altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    22'
    Engellenen Şut | Chelsea

    Bu dakikada Chelsea takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Ruben Loftus-Cheek

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    15'
    Gooolll | Chelsea

    GOL! Mason Mount Chelsea takımını öne geçiren golü atıyor.

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    15'
    Asist | Chelsea

    Golün asistini yapan isim Timo Werner.

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    13'
    Engellenen Şut | Chelsea

    Ceza sahası içinde topla buluşan Kai Havertz, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    13'
    İsabetsiz Şut | Chelsea

    Antonio Rüdiger altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    13'
    Korner | Chelsea

    Marcos Alonso ile Chelsea takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    11'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Karim Benzema önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Karim Benzema tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    10'
    Sarı Kart | Chelsea

    Chelsea takımında Reece James, sarı kart görüyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Real Madrid Chelsea Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Real Madrid Real Madrid
0 0 %
Chelsea Chelsea
İsabetli Şut
0
2
İsabetsiz Şut
2
4
Kurtarış
1
0
Korner
1
1
Faul
1
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Real Madrid Chelsea Maç Kadroları

Real Madrid Real Madrid İlk 11

Teknik Direktör: Carlo Ancelotti

Chelsea Chelsea İlk 11

Teknik Direktör: Thomas Tuchel

Real Madrid Real Madrid Yedekler

Chelsea Chelsea Yedekler

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