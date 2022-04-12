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Real Madrid - Chelsea Canlı Maç Anlatımı
Mateo Kovacic önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mateo Kovacic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Toni Kroos ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.
Karim Benzema altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Bu dakikada Chelsea takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Ruben Loftus-Cheek
GOL! Mason Mount Chelsea takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Timo Werner.
Ceza sahası içinde topla buluşan Kai Havertz, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Antonio Rüdiger altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Marcos Alonso ile Chelsea takımı köşe vuruşu kullanacak.
Karim Benzema önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Karim Benzema tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Chelsea takımında Reece James, sarı kart görüyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.