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Stadyum Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Hakem Enea Jorgji Maç Saati 29 Mart 21:45
9'
1 0
Türkiye
Türkiye
İtalya
İtalya
Cengiz Ünder 4'

Canlı Maç Anlatımı Türkiye - İtalya Canlı Maç Anlatımı

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    7'
    İsabetsiz Şut | İtalya

    İtalya takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Giacomo Raspadori tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    6'
    İsabetli Şut | İtalya

    Nicolo Zaniolo tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    4'
    Gooolll | Türkiye

    GOL! Cengiz Ünder Türkiye takımını öne geçiren golü atıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Türkiye İtalya Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Türkiye Türkiye
0 0 %
İtalya İtalya
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
1
0
Korner
0
0
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Türkiye İtalya Maç Kadroları

Türkiye Türkiye İlk 11

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

İtalya İtalya İlk 11

Teknik Direktör: Roberto Mancini

Türkiye Türkiye Yedekler

İtalya İtalya Yedekler

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