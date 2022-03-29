Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Türkiye - İtalya Canlı Maç Anlatımı
İtalya takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Giacomo Raspadori tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Nicolo Zaniolo tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
GOL! Cengiz Ünder Türkiye takımını öne geçiren golü atıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.