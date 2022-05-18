Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Eintracht Frankfurt - Rangers FC Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Eintracht Frankfurt takımından Filip Kostic sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Filip Kostic ile Eintracht Frankfurt takımı köşe vuruşu kullanacak.
Rangers FC takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Allan McGregor.
Eintracht Frankfurt takımında Daichi Kamada faul yapıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Filip Kostic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rangers FC takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Ryan Jack tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Filip Kostic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Eintracht Frankfurt, Filip Kostic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ansgar Knauff ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rangers FC, James Tavernier ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan James Tavernier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
James Tavernier, taç çizgisine yakın bir noktada Rafael Borre tarafından faule maruz kalıyor.
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Rangers FC adına Allan McGregor kullanacak.
Calvin Bassey, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Jesper Lindström tarafından faule maruz kalıyor.
Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Eintracht Frankfurt adına Kevin Trapp kullanacak.
Rangers FC takımında James Tavernier faul yapıyor.
James Tavernier ile Rangers FC takımı köşe vuruşu kullanacak.
James Tavernier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
John Lundstram tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Rangers FC adına Borna Barisic kullanacak.
Eintracht Frankfurt takımında Djibril Sow faul yapıyor. Korner bayrağına yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Ryan Kent.
James Tavernier ile Rangers FC takımı köşe vuruşu kullanacak.
Eintracht Frankfurt takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Filip Kostic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinden Ryan Jack ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rangers FC takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Ryan Jack geçiyor.
Eintracht Frankfurt takımında Sebastian Rode faul yapıyor.
Filip Kostic sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Jesper Lindström tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Filip Kostic ile Eintracht Frankfurt takımı köşe vuruşu kullanacak.
Filip Kostic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Eintracht Frankfurt takımından Filip Kostic Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Eintracht Frankfurt, Filip Kostic ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Rangers FC takımında Calvin Bassey faul yapıyor.
Rangers FC takımından Joe Aribo şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Joe Aribo rakip yarı alanın ortalarında topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Jesper Lindström, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Bu dakikada Eintracht Frankfurt takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Djibril Sow
Ceza sahası içinde topla buluşan Jesper Lindström, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Filip Kostic ile Eintracht Frankfurt takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Ansgar Knauff, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Allan McGregor kurtarıyor.
Rangers FC takımından Borna Barisic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ansgar Knauff önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Ansgar Knauff tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.
Eintracht Frankfurt takımından Jesper Lindström ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ansgar Knauff ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan James Tavernier ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Rangers FC adına Glen Kamara kullanacak.
Eintracht Frankfurt takımında Tuta faul yapıyor.
Djibril Sow, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Allan McGregor kurtarıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Daichi Kamada, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Allan McGregor kurtarıyor.
Rangers FC, Ryan Jack ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Djibril Sow ile Ryan Kent arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Djibril Sow.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Rangers FC takımı oyuna başlayacak.
Eintracht Frankfurt takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Eintracht Frankfurt adına Tuta kullanacak.
Rangers FC takımında John Lundstram faul yapıyor. Rangers FC yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Sebastian Rode.
Jesper Lindström rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.