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Stadyum Ramon Sanchez Pizjuan Hakem Slavko Vincic Maç Saati 18 Mayıs 22:00
İYS
İY: 0 - 0
0 0
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt
Rangers FC
Rangers FC

Canlı Maç Anlatımı Eintracht Frankfurt - Rangers FC Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Eintracht Frankfurt

    Eintracht Frankfurt takımından Filip Kostic sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Eintracht Frankfurt

    Filip Kostic ile Eintracht Frankfurt takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Rangers FC

    Rangers FC takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Allan McGregor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Eintracht Frankfurt

    Eintracht Frankfurt takımında Daichi Kamada faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Eintracht Frankfurt

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Filip Kostic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Rangers FC

    Rangers FC takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Ryan Jack tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | Eintracht Frankfurt

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Filip Kostic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Korner | Eintracht Frankfurt

    Eintracht Frankfurt, Filip Kostic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | Eintracht Frankfurt

    Ansgar Knauff ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Frikik | Rangers FC

    Rangers FC, James Tavernier ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Orta | Rangers FC

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan James Tavernier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Faul | Eintracht Frankfurt

    James Tavernier, taç çizgisine yakın bir noktada Rafael Borre tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Frikik | Rangers FC

    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Rangers FC adına Allan McGregor kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Faul | Eintracht Frankfurt

    Calvin Bassey, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Jesper Lindström tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Frikik | Eintracht Frankfurt

    Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Eintracht Frankfurt adına Kevin Trapp kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Faul | Rangers FC

    Rangers FC takımında James Tavernier faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Korner | Rangers FC

    James Tavernier ile Rangers FC takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Rangers FC

    James Tavernier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetli Şut | Rangers FC

    John Lundstram tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Frikik | Rangers FC

    Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Rangers FC adına Borna Barisic kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | Eintracht Frankfurt

    Eintracht Frankfurt takımında Djibril Sow faul yapıyor. Korner bayrağına yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Ryan Kent.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Korner | Rangers FC

    James Tavernier ile Rangers FC takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Şut | Eintracht Frankfurt

    Eintracht Frankfurt takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Filip Kostic tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Rangers FC

    Sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinden Ryan Jack ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | Rangers FC

    Rangers FC takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Ryan Jack geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Faul | Eintracht Frankfurt

    Eintracht Frankfurt takımında Sebastian Rode faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Şut | Eintracht Frankfurt

    Filip Kostic sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Engellenen Şut | Eintracht Frankfurt

    Jesper Lindström tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Korner | Eintracht Frankfurt

    Filip Kostic ile Eintracht Frankfurt takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Eintracht Frankfurt

    Filip Kostic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Eintracht Frankfurt

    Eintracht Frankfurt takımından Filip Kostic Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Frikik | Eintracht Frankfurt

    Eintracht Frankfurt, Filip Kostic ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | Rangers FC

    Rangers FC takımında Calvin Bassey faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Şut | Rangers FC

    Rangers FC takımından Joe Aribo şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Ofsayt | Rangers FC

    Joe Aribo rakip yarı alanın ortalarında topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Şut | Eintracht Frankfurt

    Ceza sahası içinde topla buluşan Jesper Lindström, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Şut | Eintracht Frankfurt

    Bu dakikada Eintracht Frankfurt takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Djibril Sow

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Şut | Eintracht Frankfurt

    Ceza sahası içinde topla buluşan Jesper Lindström, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | Eintracht Frankfurt

    Filip Kostic ile Eintracht Frankfurt takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetli Şut | Eintracht Frankfurt

    Ceza sahası içinde topla buluşan Ansgar Knauff, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Allan McGregor kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Rangers FC

    Rangers FC takımından Borna Barisic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Engellenen Şut | Eintracht Frankfurt

    Ansgar Knauff önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Ansgar Knauff tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Eintracht Frankfurt

    Eintracht Frankfurt takımından Jesper Lindström ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Eintracht Frankfurt

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ansgar Knauff ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Rangers FC

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan James Tavernier ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | Rangers FC

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Rangers FC adına Glen Kamara kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Faul | Eintracht Frankfurt

    Eintracht Frankfurt takımında Tuta faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetli Şut | Eintracht Frankfurt

    Djibril Sow, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Allan McGregor kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetli Şut | Eintracht Frankfurt

    Ceza sahası içinde topla buluşan Daichi Kamada, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Allan McGregor kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Rangers FC

    Rangers FC, Ryan Jack ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Faul | Eintracht Frankfurt

    Djibril Sow ile Ryan Kent arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Djibril Sow.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Rangers FC takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Eintracht Frankfurt

    Eintracht Frankfurt takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Eintracht Frankfurt adına Tuta kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Rangers FC

    Rangers FC takımında John Lundstram faul yapıyor. Rangers FC yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Sebastian Rode.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Şut | Eintracht Frankfurt

    Jesper Lindström rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Eintracht Frankfurt Rangers FC Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
0 0 %
Rangers FC Rangers FC
İsabetli Şut
3
1
İsabetsiz Şut
8
2
Kurtarış
1
3
Korner
4
2
Faul
7
3
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Eintracht Frankfurt Rangers FC Maç Kadroları

Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt İlk 11

Teknik Direktör: Oliver Glasner

Rangers FC Rangers FC İlk 11

Teknik Direktör: Giovanni van Bronckhorst

Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Yedekler

Rangers FC Rangers FC Yedekler

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