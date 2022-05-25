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Roma - Feyenoord Canlı Maç Anlatımı
Luis Sinisterra ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rick Karsdorp ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Roma takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Rick Karsdorp.
Rick Karsdorp, Orkun Kökçü tarafından faulle durduruluyor. Roma, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.