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Stadyum Air Albania Stadium Hakem Istvan Kovacs Maç Saati 25 Mayıs 22:00
13'
0 0
Roma
Roma
Feyenoord
Feyenoord

Canlı Maç Anlatımı Roma - Feyenoord Canlı Maç Anlatımı

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    9'
    İsabetsiz Orta | Feyenoord

    Luis Sinisterra ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    8'
    İsabetsiz Orta | Roma

    Rick Karsdorp ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    2'
    Frikik | Roma

    Roma takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Rick Karsdorp.

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    2'
    Faul | Feyenoord

    Rick Karsdorp, Orkun Kökçü tarafından faulle durduruluyor. Roma, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Roma Feyenoord Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Roma Roma
0 0 %
Feyenoord Feyenoord
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
0
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Roma Feyenoord Maç Kadroları

Roma Roma İlk 11

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Feyenoord Feyenoord İlk 11

Teknik Direktör: Arne Slot

Roma Roma Yedekler

Feyenoord Feyenoord Yedekler

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