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Stadyum Eyüp Hakem Erkan Özdamar Maç Saati 25 Mayıs 21:00
23'
0 0
Eyüpspor
Eyüpspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor

Canlı Maç Anlatımı Eyüpspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Canlı Maç Anlatımı

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    17'
    Sarı Kart | Eyüpspor

    Eyüpspor takımında Gerson Rodrigues, sarı kart görüyor.

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    6'
    İsabetsiz Şut | Royal Hastanesi Bandırmaspor

    Kerim Avcı altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Eyüpspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Eyüpspor Eyüpspor
0 0 %
Royal Hastanesi Bandırmaspor Royal Hastanesi Bandırmaspor
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
4
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Eyüpspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Maç Kadroları

Eyüpspor Eyüpspor İlk 11

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Royal Hastanesi Bandırmaspor Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Eyüpspor Eyüpspor Yedekler

Royal Hastanesi Bandırmaspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Yedekler

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