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Eyüpspor - Royal Hastanesi Bandırmaspor Canlı Maç Anlatımı
Eyüpspor takımında Gerson Rodrigues, sarı kart görüyor.
Kerim Avcı altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.