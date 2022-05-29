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Royal Hastanesi Bandırmaspor - Eyüpspor Canlı Maç Anlatımı
GOL! Alpay Koldaş ile Royal Hastanesi Bandırmaspor farkı 2'ye çıkarıyor.
Levent Ayçiçek ile Royal Hastanesi Bandırmaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ahmed Ildız ile Eyüpspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Bu dakikada Eyüpspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Oğulcan Çağlayan
Royal Hastanesi Bandırmaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Milutin Osmajic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Levent Ayçiçek ile Royal Hastanesi Bandırmaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Royal Hastanesi Bandırmaspor takımından Mehmet Özcan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Royal Hastanesi Bandırmaspor takımında Caner Cavlan, sarı kart görüyor.
Royal Hastanesi Bandırmaspor takımında Lokman Gör, sarı kart görüyor.
Ahmed Ildız ile Eyüpspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Taşkın İlter altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
GOL! Philippe Keny penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Kerim Avcı ile Royal Hastanesi Bandırmaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kerim Avcı ile Royal Hastanesi Bandırmaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.