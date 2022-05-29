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Stadyum Bandırma 17 Eylül Hakem Suat Arslanboğa Maç Saati 29 Mayıs 15:30
İYS
İY: 2 - 0
2 0
Royal Hastanesi Bandırmaspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor
Eyüpspor
Eyüpspor
Philippe Keny (P) 5' Alpay Koldaş 45'

Canlı Maç Anlatımı Royal Hastanesi Bandırmaspor - Eyüpspor Canlı Maç Anlatımı

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    45'
    Gooolll | Royal Hastanesi Bandırmaspor

    GOL! Alpay Koldaş ile Royal Hastanesi Bandırmaspor farkı 2'ye çıkarıyor.

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    45'
    Korner | Royal Hastanesi Bandırmaspor

    Levent Ayçiçek ile Royal Hastanesi Bandırmaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    45'
    Korner | Eyüpspor

    Ahmed Ildız ile Eyüpspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    Engellenen Şut | Eyüpspor

    Bu dakikada Eyüpspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Oğulcan Çağlayan

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    44'
    Engellenen Şut | Royal Hastanesi Bandırmaspor

    Royal Hastanesi Bandırmaspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Milutin Osmajic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    40'
    Korner | Royal Hastanesi Bandırmaspor

    Levent Ayçiçek ile Royal Hastanesi Bandırmaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    40'
    İsabetsiz Şut | Royal Hastanesi Bandırmaspor

    Royal Hastanesi Bandırmaspor takımından Mehmet Özcan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    37'
    Sarı Kart | Royal Hastanesi Bandırmaspor

    Royal Hastanesi Bandırmaspor takımında Caner Cavlan, sarı kart görüyor.

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    35'
    Sarı Kart | Royal Hastanesi Bandırmaspor

    Royal Hastanesi Bandırmaspor takımında Lokman Gör, sarı kart görüyor.

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    29'
    Korner | Eyüpspor

    Ahmed Ildız ile Eyüpspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    29'
    İsabetsiz Şut | Eyüpspor

    Taşkın İlter altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    5'
    Penaltı Golü | Royal Hastanesi Bandırmaspor

    GOL! Philippe Keny penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

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    3'
    Korner | Royal Hastanesi Bandırmaspor

    Kerim Avcı ile Royal Hastanesi Bandırmaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    3'
    Korner | Royal Hastanesi Bandırmaspor

    Kerim Avcı ile Royal Hastanesi Bandırmaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Royal Hastanesi Bandırmaspor Eyüpspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Royal Hastanesi Bandırmaspor Royal Hastanesi Bandırmaspor
0 0 %
Eyüpspor Eyüpspor
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
2
2
Kurtarış
1
0
Korner
5
2
Faul
7
10
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
2
1
Kırmızı Kart
0
0

Royal Hastanesi Bandırmaspor Eyüpspor Maç Kadroları

Royal Hastanesi Bandırmaspor Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Eyüpspor Eyüpspor İlk 11

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Royal Hastanesi Bandırmaspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Yedekler

Eyüpspor Eyüpspor Yedekler

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