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Lüksemburg - Türkiye Canlı Maç Anlatımı
Türkiye takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Uğurcan Çakır.
Türkiye takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Halil Dervişoğlu çıkıyor ve yerine Kerem Aktürkoğlu oyuna giriyor.
Türkiye takımında oyuncu değişikliği; Ferdi Kadıoğlu oyundan çıkarken Eren Elmalı oyuna giren isim.
Türkiye takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Hakan Çalhanoğlu çıkıyor ve yerine Salih Özcan oyuna giriyor.
Lüksemburg takımında Vincent Thill faul yapıyor.
Lüksemburg, Dirk Carlson ile serbest vuruş kullanacak.
Türkiye takımında Serdar Dursun faul yapıyor.
Bu dakikada Lüksemburg takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Gerson Rodrigues
Lüksemburg takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Christopher Martins çıkıyor ve yerine Michael Omosanya oyuna giriyor.
Türkiye takımında Serdar Dursun faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Danel Sinani.
Lüksemburg takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Leandro Barreiro geçiyor.
Lüksemburg takımından Christopher Martins şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Türkiye takımından Doğukan Sinik tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Lüksemburg takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Vincent Thill.
Türkiye takımında Hakan Çalhanoğlu faul yapıyor.
Lüksemburg takımından Mica Pinto ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakan Çalhanoğlu, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Anthony Moris kurtarıyor.
Lüksemburg takımında oyuncu değişikliği; Yvandro Borges oyundan çıkarken Vincent Thill oyuna giren isim.
Lüksemburg takımından Christopher Martins tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Türkiye takımından Cengiz Ünder ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Türkiye takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hakan Çalhanoğlu.
Serdar Dursun tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Dorukhan Toköz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakan Çalhanoğlu tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Doğukan Sinik, Marvin Martins tarafından faulle durduruluyor.
Türkiye takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Orkun Kökçü çıkıyor ve yerine Serdar Dursun oyuna giriyor.
Lüksemburg takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mathias Olesen çıkıyor ve yerine Sebastien Thill oyuna giriyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Lüksemburg takımından Mica Pinto sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Leandro Barreiro ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Türkiye takımında Dorukhan Toköz faul yapıyor.
Lüksemburg takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mica Pinto.
Leandro Barreiro ile Lüksemburg takımı köşe vuruşu kullanacak.
Maxime Chanot şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Lüksemburg takımından Danel Sinani ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Marvin Martins ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Doğukan Sinik rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Türkiye takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ferdi Kadıoğlu geçiyor.
Lüksemburg takımında Mathias Olesen faul yapıyor.
GOL! Hakan Çalhanoğlu penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Çağlar Söyüncü ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Lüksemburg takımında Leandro Barreiro, sarı kart görüyor.
Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem, Leandro Barreiro tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Lüksemburg takımından Danel Sinani ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Lüksemburg takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Danel Sinani geçiyor.
Türkiye takımında Dorukhan Toköz faul yapıyor.
Lüksemburg takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Danel Sinani.
Türkiye takımında Merih Demiral faul yapıyor.
Halil Dervişoğlu şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.
Türkiye takımından Hakan Çalhanoğlu sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Türkiye takımından Cengiz Ünder sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Cengiz Ünder ile Türkiye takımı köşe vuruşu kullanacak.
Türkiye takımından Cengiz Ünder sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Hakan Çalhanoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rakip ceza sahası önünden Doğukan Sinik ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Lüksemburg takımından Danel Sinani ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Danel Sinani ile Lüksemburg takımı köşe vuruşu kullanacak.
Lüksemburg takımından Christopher Martins ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Lüksemburg takımından Mathias Olesen sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Lüksemburg, Danel Sinani ile köşe vuruşu kullanıyor.
Lüksemburg takımından Dirk Carlson şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Türkiye takımından Zeki Çelik sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Türkiye takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Halil Dervişoğlu tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Cengiz Ünder ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakan Çalhanoğlu ile Türkiye takımı köşe vuruşu kullanacak.
Türkiye takımından Hakan Çalhanoğlu sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Çağlar Söyüncü tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.
Türkiye takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Zeki Çelik geçiyor.
Türkiye takımından Hakan Çalhanoğlu sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Christopher Martins - Hakan Çalhanoğlu mücadelesinde hakem, Türkiye lehine faul kararı veriyor.
Hakem Antonio Nobre yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Ferdi Kadıoğlu için kaldırdı.
Hakan Çalhanoğlu ile Türkiye takımı köşe vuruşu kullanacak.
Türkiye takımından Hakan Çalhanoğlu sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Türkiye takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hakan Çalhanoğlu.
Türkiye takımından Hakan Çalhanoğlu Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Lüksemburg takımında Leandro Barreiro faul yapıyor.
Leandro Barreiro, taç çizgisine yakın bir noktada Cengiz Ünder tarafından faule maruz kalıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Lüksemburg adına Mica Pinto kullanacak.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.