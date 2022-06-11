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Stadyum Stade de Luxembourg Hakem Antonio Emanuel Nobre Maç Saati 11 Haziran 21:45
72'
İY: 0 - 1
0 1
Lüksemburg
Lüksemburg
Türkiye
Türkiye
37' Hakan Çalhanoğlu (P)

Canlı Maç Anlatımı Lüksemburg - Türkiye Canlı Maç Anlatımı

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    68'
    Frikik | Türkiye

    Türkiye takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Uğurcan Çakır.

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    68'
    Oyuna Girme | Türkiye

    Türkiye takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Halil Dervişoğlu çıkıyor ve yerine Kerem Aktürkoğlu oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Oyuna Girme | Türkiye

    Türkiye takımında oyuncu değişikliği; Ferdi Kadıoğlu oyundan çıkarken Eren Elmalı oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Oyuna Girme | Türkiye

    Türkiye takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Hakan Çalhanoğlu çıkıyor ve yerine Salih Özcan oyuna giriyor.

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    67'
    Faul | Lüksemburg

    Lüksemburg takımında Vincent Thill faul yapıyor.

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    66'
    Frikik | Lüksemburg

    Lüksemburg, Dirk Carlson ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    Faul | Türkiye

    Türkiye takımında Serdar Dursun faul yapıyor.

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    64'
    İsabetsiz Şut | Lüksemburg

    Bu dakikada Lüksemburg takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Gerson Rodrigues

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    63'
    Oyuna Girme | Lüksemburg

    Lüksemburg takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Christopher Martins çıkıyor ve yerine Michael Omosanya oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Faul | Türkiye

    Türkiye takımında Serdar Dursun faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Danel Sinani.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    Frikik | Lüksemburg

    Lüksemburg takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Leandro Barreiro geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    İsabetsiz Şut | Lüksemburg

    Lüksemburg takımından Christopher Martins şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    59'
    İsabetsiz Şut | Türkiye

    Türkiye takımından Doğukan Sinik tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    Frikik | Lüksemburg

    Lüksemburg takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Vincent Thill.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    Faul | Türkiye

    Türkiye takımında Hakan Çalhanoğlu faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    İsabetsiz Orta | Lüksemburg

    Lüksemburg takımından Mica Pinto ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    İsabetli Şut | Türkiye

    Hakan Çalhanoğlu, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Anthony Moris kurtarıyor.

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    54'
    Oyuna Girme | Lüksemburg

    Lüksemburg takımında oyuncu değişikliği; Yvandro Borges oyundan çıkarken Vincent Thill oyuna giren isim.

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    54'
    İsabetsiz Şut | Lüksemburg

    Lüksemburg takımından Christopher Martins tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetsiz Orta | Türkiye

    Türkiye takımından Cengiz Ünder ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Frikik | Türkiye

    Türkiye takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hakan Çalhanoğlu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetli Şut | Türkiye

    Serdar Dursun tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetsiz Orta | Türkiye

    Dorukhan Toköz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetli Şut | Türkiye

    Hakan Çalhanoğlu tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Faul | Lüksemburg

    Doğukan Sinik, Marvin Martins tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Türkiye

    Türkiye takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Orkun Kökçü çıkıyor ve yerine Serdar Dursun oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Lüksemburg

    Lüksemburg takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mathias Olesen çıkıyor ve yerine Sebastien Thill oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Lüksemburg

    Lüksemburg takımından Mica Pinto sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Lüksemburg

    Leandro Barreiro ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Türkiye

    Türkiye takımında Dorukhan Toköz faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Lüksemburg

    Lüksemburg takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mica Pinto.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Lüksemburg

    Leandro Barreiro ile Lüksemburg takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Şut | Lüksemburg

    Maxime Chanot şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | Lüksemburg

    Lüksemburg takımından Danel Sinani ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | Lüksemburg

    Marvin Martins ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Engellenen Şut | Türkiye

    Doğukan Sinik rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Frikik | Türkiye

    Türkiye takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ferdi Kadıoğlu geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Faul | Lüksemburg

    Lüksemburg takımında Mathias Olesen faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Penaltı Golü | Türkiye

    GOL! Hakan Çalhanoğlu penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Engellenen Şut | Türkiye

    Çağlar Söyüncü ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Sarı Kart | Lüksemburg

    Lüksemburg takımında Leandro Barreiro, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Korner | Türkiye

    Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Elle Oynama | Lüksemburg

    Hakem, Leandro Barreiro tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Orta | Lüksemburg

    Lüksemburg takımından Danel Sinani ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | Lüksemburg

    Lüksemburg takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Danel Sinani geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | Türkiye

    Türkiye takımında Dorukhan Toköz faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Lüksemburg

    Lüksemburg takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Danel Sinani.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | Türkiye

    Türkiye takımında Merih Demiral faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Şut | Türkiye

    Halil Dervişoğlu şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Korner | Türkiye

    Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Türkiye

    Türkiye takımından Hakan Çalhanoğlu sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Türkiye

    Türkiye takımından Cengiz Ünder sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Korner | Türkiye

    Cengiz Ünder ile Türkiye takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Türkiye

    Türkiye takımından Cengiz Ünder sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Türkiye

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Hakan Çalhanoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Korner | Türkiye

    Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Türkiye

    Rakip ceza sahası önünden Doğukan Sinik ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Lüksemburg

    Lüksemburg takımından Danel Sinani ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | Lüksemburg

    Danel Sinani ile Lüksemburg takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Lüksemburg

    Lüksemburg takımından Christopher Martins ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | Lüksemburg

    Lüksemburg takımından Mathias Olesen sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | Lüksemburg

    Lüksemburg, Danel Sinani ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | Lüksemburg

    Lüksemburg takımından Dirk Carlson şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Türkiye

    Türkiye takımından Zeki Çelik sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Şut | Türkiye

    Türkiye takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Halil Dervişoğlu tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Türkiye

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Cengiz Ünder ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Korner | Türkiye

    Hakan Çalhanoğlu ile Türkiye takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Türkiye

    Türkiye takımından Hakan Çalhanoğlu sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetli Şut | Türkiye

    Çağlar Söyüncü tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Korner | Türkiye

    Türkiye, Hakan Çalhanoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Türkiye

    Türkiye takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Zeki Çelik geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Türkiye

    Türkiye takımından Hakan Çalhanoğlu sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Lüksemburg

    Christopher Martins - Hakan Çalhanoğlu mücadelesinde hakem, Türkiye lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Ofsayt | Türkiye

    Hakem Antonio Nobre yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Ferdi Kadıoğlu için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Türkiye

    Hakan Çalhanoğlu ile Türkiye takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Türkiye

    Türkiye takımından Hakan Çalhanoğlu sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Türkiye

    Türkiye takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Hakan Çalhanoğlu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Türkiye

    Türkiye takımından Hakan Çalhanoğlu Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Lüksemburg

    Lüksemburg takımında Leandro Barreiro faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Türkiye

    Leandro Barreiro, taç çizgisine yakın bir noktada Cengiz Ünder tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Lüksemburg

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Lüksemburg adına Mica Pinto kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Lüksemburg Türkiye Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Lüksemburg Lüksemburg
0 0 %
Türkiye Türkiye
İsabetli Şut
0
5
İsabetsiz Şut
5
5
Kurtarış
4
0
Korner
3
7
Faul
6
7
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Lüksemburg Türkiye Maç Kadroları

Lüksemburg Lüksemburg İlk 11

Teknik Direktör: Luc Holtz

Türkiye Türkiye İlk 11

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Lüksemburg Lüksemburg Yedekler

Türkiye Türkiye Yedekler

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