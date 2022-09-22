Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Türkiye - Lüksemburg Canlı Maç Anlatımı
Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Lüksemburg adına Leandro Barreiro kullanacak.
Türkiye takımında Enes Ünal faul yapıyor.
GOL! Marvin Martins takımını öne geçiren golü atıyor.
Lüksemburg takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Lüksemburg adına Leandro Barreiro kullanacak.
Türkiye takımından Orkun Kökçü ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Türkiye takımında Orkun Kökçü faul yapıyor.
Türkiye takımından Cengiz Ünder Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ çaprazdan Sebastien Thill ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Lüksemburg takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Maxime Chanot.
Enes Ünal tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Türkiye takımında Enes Ünal faul yapıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.