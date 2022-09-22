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Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Tobias Stieler Maç Saati 22 Eylül 21:45
12'
0 1
Türkiye
Türkiye
Lüksemburg
Lüksemburg
8' Marvin Martins

Canlı Maç Anlatımı Türkiye - Lüksemburg Canlı Maç Anlatımı

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    8'
    Frikik | Lüksemburg

    Orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruşu Lüksemburg adına Leandro Barreiro kullanacak.

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    8'
    Faul | Türkiye

    Türkiye takımında Enes Ünal faul yapıyor.

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    8'
    Gooolll | Lüksemburg

    GOL! Marvin Martins takımını öne geçiren golü atıyor.

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    7'
    Frikik | Lüksemburg

    Lüksemburg takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Lüksemburg adına Leandro Barreiro kullanacak.

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    6'
    İsabetsiz Orta | Türkiye

    Türkiye takımından Orkun Kökçü ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    6'
    Faul | Türkiye

    Türkiye takımında Orkun Kökçü faul yapıyor.

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    5'
    İsabetsiz Orta | Türkiye

    Türkiye takımından Cengiz Ünder Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    4'
    İsabetsiz Orta | Lüksemburg

    Sağ çaprazdan Sebastien Thill ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    3'
    Frikik | Lüksemburg

    Lüksemburg takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Maxime Chanot.

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    2'
    İsabetli Şut | Türkiye

    Enes Ünal tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    2'
    Faul | Türkiye

    Türkiye takımında Enes Ünal faul yapıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Türkiye Lüksemburg Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Türkiye Türkiye
0 0 %
Lüksemburg Lüksemburg
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
1
Korner
0
0
Faul
3
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Türkiye Lüksemburg Maç Kadroları

Türkiye Türkiye İlk 11

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Lüksemburg Lüksemburg İlk 11

Teknik Direktör: Luc Holtz

Türkiye Türkiye Yedekler

Lüksemburg Lüksemburg Yedekler

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