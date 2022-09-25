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Faroe Adaları - Türkiye Canlı Maç Anlatımı
Faroe Adaları takımında Rene Joensen hakem Sergiy Boyko tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Serdar Dursun, Rene Joensen tarafından faulle durduruluyor.
Türkiye takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Kaan Ayhan.
Türkiye takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ozan Kabak.
Ozan Kabak, Viljormur Davidsen tarafından faulle durduruluyor.
Faroe Adaları takımından Gilli Rolantsson Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol köşe bayrağına yakın bir bölgede Viljormur Davidsen için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Faroe Adaları takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Teitur Gestsson.
Ferdi Kadıoğlu topa eliyle müdahale ediyor.
Türkiye, İrfan Can Kahveci ile köşe vuruşu kullanıyor.
Türkiye takımından Ferdi Kadıoğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Türkiye takımından Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Joan Edmundsson ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.