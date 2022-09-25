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Stadyum Torsvollur Hakem Sergiy Boyko Maç Saati 25 Eylül 21:45
23'
0 0
Faroe Adaları
Faroe Adaları
Türkiye
Türkiye

Canlı Maç Anlatımı Faroe Adaları - Türkiye Canlı Maç Anlatımı

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    22'
    Sarı Kart | Faroe Adaları

    Faroe Adaları takımında Rene Joensen hakem Sergiy Boyko tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    22'
    Faul | Faroe Adaları

    Serdar Dursun, Rene Joensen tarafından faulle durduruluyor.

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    22'
    Frikik | Türkiye

    Türkiye takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Kaan Ayhan.

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    13'
    Frikik | Türkiye

    Türkiye takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ozan Kabak.

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    13'
    Faul | Faroe Adaları

    Ozan Kabak, Viljormur Davidsen tarafından faulle durduruluyor.

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    12'
    İsabetsiz Orta | Faroe Adaları

    Faroe Adaları takımından Gilli Rolantsson Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    8'
    Ofsayt | Faroe Adaları

    Sol köşe bayrağına yakın bir bölgede Viljormur Davidsen için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    7'
    Frikik | Faroe Adaları

    Faroe Adaları takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Teitur Gestsson.

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    6'
    Elle Oynama | Türkiye

    Ferdi Kadıoğlu topa eliyle müdahale ediyor.

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    5'
    Korner | Türkiye

    Türkiye, İrfan Can Kahveci ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    5'
    İsabetsiz Orta | Türkiye

    Türkiye takımından Ferdi Kadıoğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    4'
    İsabetsiz Orta | Türkiye

    Türkiye takımından Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    3'
    İsabetsiz Orta | Faroe Adaları

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Joan Edmundsson ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Faroe Adaları Türkiye Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Faroe Adaları Faroe Adaları
0 0 %
Türkiye Türkiye
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
1
Faul
2
1
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Faroe Adaları Türkiye Maç Kadroları

Faroe Adaları Faroe Adaları İlk 11

Teknik Direktör: Hakan Ericson

Türkiye Türkiye İlk 11

Teknik Direktör: Stefan Kuntz

Faroe Adaları Faroe Adaları Yedekler

Türkiye Türkiye Yedekler

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