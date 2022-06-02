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Stadyum Kocaeli Stadı Hakem Halil Umut Meler Maç Saati 02 Haziran 20:00
5'
0 0
Royal Hastanesi Bandırmaspor
Royal Hastanesi Bandırmaspor
İstanbulspor
İstanbulspor

Canlı Maç Anlatımı Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor Canlı Maç Anlatımı

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    2'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Melih Kabasakal geçiyor.

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    2'
    Faul | Royal Hastanesi Bandırmaspor

    Royal Hastanesi Bandırmaspor takımında Lokman Gör faul yapıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Royal Hastanesi Bandırmaspor İstanbulspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Royal Hastanesi Bandırmaspor Royal Hastanesi Bandırmaspor
0 0 %
İstanbulspor İstanbulspor
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
1
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Royal Hastanesi Bandırmaspor İstanbulspor Maç Kadroları

Royal Hastanesi Bandırmaspor Royal Hastanesi Bandırmaspor İlk 11

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

İstanbulspor İstanbulspor İlk 11

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Royal Hastanesi Bandırmaspor Royal Hastanesi Bandırmaspor Yedekler

İstanbulspor İstanbulspor Yedekler

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