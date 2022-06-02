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Royal Hastanesi Bandırmaspor - İstanbulspor Canlı Maç Anlatımı
İstanbulspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Melih Kabasakal geçiyor.
Royal Hastanesi Bandırmaspor takımında Lokman Gör faul yapıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.