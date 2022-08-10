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Stadyum Helsinki Olimpiyat Stadyumu Hakem Michael Oliver Maç Saati 10 Ağustos 22:00
22'
0 0
Real Madrid
Real Madrid
Eintracht Frankfurt
Eintracht Frankfurt

Canlı Maç Anlatımı Real Madrid - Eintracht Frankfurt Canlı Maç Anlatımı

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    18'
    Korner | Real Madrid

    Real Madrid, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    17'
    Engellenen Şut | Real Madrid

    Vinicius Junior altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    12'
    Ofsayt | Eintracht Frankfurt

    Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Jesper Lindström için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    8'
    Korner | Real Madrid

    Real Madrid, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Real Madrid Eintracht Frankfurt Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Real Madrid Real Madrid
0 0 %
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
1
0
Korner
2
0
Faul
2
2
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Real Madrid Eintracht Frankfurt Maç Kadroları

Real Madrid Real Madrid İlk 11

Teknik Direktör: Carlo Ancelotti

Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt İlk 11

Teknik Direktör: Oliver Glasner

Real Madrid Real Madrid Yedekler

Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt Yedekler

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