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Real Madrid - Eintracht Frankfurt Canlı Maç Anlatımı
Real Madrid, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.
Vinicius Junior altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Jesper Lindström için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Real Madrid, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.