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Stadyum Atatürk Olimpiyat Hakem Mete Kalkavan Maç Saati 30 Temmuz 20:45
9'
0 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

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    7'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Edin Visca ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    7'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    2'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Max Gradel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

Trabzonspor Demir Grup Sivasspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Demir Grup Sivasspor Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

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