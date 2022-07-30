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Trabzonspor - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
Trabzonspor takımından Edin Visca ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.
Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden Max Gradel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.