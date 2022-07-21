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Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Irakli Kvirikashvili Maç Saati 21 Temmuz 20:45
61'
İY: 0 - 1
0 1
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Maccabi Netanya
Maccabi Netanya
2' Gil Itzhak

Canlı Maç Anlatımı Medipol Başakşehir - Maccabi Netanya Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Danijel Aleksic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Danijel Aleksic ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Oyuna Girme | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Deniz Türüç oyundan çıkarken Mounir Chouiar oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Oyuna Girme | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Berkay Özcan oyundan çıkarken Danijel Aleksic oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Ofsayt | Maccabi Netanya

    Hakem Irakli Kvirikashvili yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Patrick Twumasi için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Ofsayt bayrağı Stefano Okaka için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Serdar Gürler ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Faul | Maccabi Netanya

    Maccabi Netanya takımında Boris Enow faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Frikik | Maccabi Netanya

    Maccabi Netanya takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Raz Shlomo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Youssouf Ndayishimiye kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    | Maccabi Netanya

    Maccabi Netanya adına şanssız an Boris Enow tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    Frikik | Maccabi Netanya

    Maccabi Netanya, Raz Shlomo ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Leo Duarte faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    Sarı Kart | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Leo Duarte hakem Irakli Kvirikashvili tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Berkay Özcan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Berkay Özcan ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Faul | Maccabi Netanya

    Florian Hartherz - Serdar Gürler mücadelesinde hakem, Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Sarı Kart | Maccabi Netanya

    Maccabi Netanya takımında Florian Hartherz hakem Irakli Kvirikashvili tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Frikik | Maccabi Netanya

    Maccabi Netanya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Eden Karzev.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    İsabetsiz Orta | Maccabi Netanya

    Eden Karzev ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Patrick Twumasi, Junior Caiçara tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Frikik | Maccabi Netanya

    Maccabi Netanya, Shay Konstantini ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Lucas Lima faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Maccabi Netanya

    Patrick Twumasi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Maccabi Netanya

    Maccabi Netanya takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Patrick Twumasi geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Junior Caiçara faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Ofsayt bayrağı Stefano Okaka için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Serdar Gürler

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Faul | Maccabi Netanya

    Maccabi Netanya takımında Raz Shlomo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Lucas Biglia ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Lucas Lima ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Serdar Gürler tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Rakip ceza sahası önünde Serdar Gürler için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | Maccabi Netanya

    Maccabi Netanya takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Shay Konstantini geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Lucas Lima faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | Maccabi Netanya

    Maccabi Netanya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Itamar Nitzan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Serdar Gürler ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Serdar Gürler ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Junior Caiçara faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Boris Enow.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Maccabi Netanya

    Maccabi Netanya takımından Shay Konstantini ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    İsabetsiz Şut | Maccabi Netanya

    Patrick Twumasi şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Volkan Babacan geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Faul | Maccabi Netanya

    Maccabi Netanya takımında Eden Karzev faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Leo Duarte.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | Maccabi Netanya

    Liran Rotman ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Engellenen Şut | Maccabi Netanya

    Maccabi Netanya takımı Gil Itzhak ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Gil Itzhak tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Korner | Maccabi Netanya

    Liran Rotman ile Maccabi Netanya takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | Maccabi Netanya

    Maccabi Netanya takımından Shay Konstantini sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Frikik | Maccabi Netanya

    Maccabi Netanya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Shay Konstantini.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Şut | Maccabi Netanya

    Maccabi Netanya takımından Patrick Twumasi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Berkay Özcan faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Maccabi Netanya

    Maccabi Netanya takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Eden Karzev geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Lucas Lima sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Mahmut Tekdemir sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Maccabi Netanya

    Maccabi Netanya takımında Plamen Galabov faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Stefano Okaka.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Ofsayt bayrağı Serdar Gürler için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Mahmut Tekdemir ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Faul | Maccabi Netanya

    Maccabi Netanya takımında Gil Itzhak faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Leo Duarte ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Bu dakikada Medipol Başakşehir takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Serdar Gürler tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Deniz Türüç ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | Maccabi Netanya

    Maccabi Netanya takımında Raz Shlomo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Sağ çaprazdan Deniz Türüç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Junior Caiçara sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Serdar Gürler tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Maccabi Netanya

    Maccabi Netanya takımında Liran Rotman faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Lucas Biglia.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Biglia geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Junior Caiçara ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Stefano Okaka tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | Maccabi Netanya

    Maccabi Netanya takımında Eden Karzev faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Junior Caiçara geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Maccabi Netanya

    Stefano Okaka, Florian Hartherz tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Stefano Okaka için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Lucas Biglia ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Maccabi Netanya

    Raz Shlomo - Stefano Okaka mücadelesinde hakem, Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Engellenen Şut | Maccabi Netanya

    Eden Karzev, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Gooolll | Maccabi Netanya

    GOL! Gil Itzhak Maccabi Netanya takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Asist | Maccabi Netanya

    Patrick Twumasi, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Serdar Gürler ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Medipol Başakşehir Maccabi Netanya Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
0 0 %
Maccabi Netanya Maccabi Netanya
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
4
5
Kurtarış
0
1
Korner
5
1
Faul
9
11
Ofsayt
7
1
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Medipol Başakşehir Maccabi Netanya Maç Kadroları

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Maccabi Netanya Maccabi Netanya İlk 11

Teknik Direktör: Benyamin Lamm

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

Maccabi Netanya Maccabi Netanya Yedekler

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