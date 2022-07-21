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Medipol Başakşehir - Maccabi Netanya Canlı Maç Anlatımı
Medipol Başakşehir takımından Danijel Aleksic sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Danijel Aleksic ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Deniz Türüç oyundan çıkarken Mounir Chouiar oyuna giren isim.
Medipol Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Berkay Özcan oyundan çıkarken Danijel Aleksic oyuna giren isim.
Hakem Irakli Kvirikashvili yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Patrick Twumasi için kaldırdı.
Ofsayt bayrağı Stefano Okaka için kalkıyor
Serdar Gürler ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Maccabi Netanya takımında Boris Enow faul yapıyor.
Maccabi Netanya takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Raz Shlomo.
Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Medipol Başakşehir adına Youssouf Ndayishimiye kullanacak.
Maccabi Netanya adına şanssız an Boris Enow tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Medipol Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir faul yapıyor.
Maccabi Netanya, Raz Shlomo ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Leo Duarte faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımında Leo Duarte hakem Irakli Kvirikashvili tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Berkay Özcan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir, Berkay Özcan ile serbest vuruş kullanacak.
Florian Hartherz - Serdar Gürler mücadelesinde hakem, Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.
Maccabi Netanya takımında Florian Hartherz hakem Irakli Kvirikashvili tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Maccabi Netanya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Eden Karzev.
Eden Karzev ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Patrick Twumasi, Junior Caiçara tarafından faule maruz kalıyor.
Maccabi Netanya, Shay Konstantini ile serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Lucas Lima faul yapıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Patrick Twumasi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Maccabi Netanya takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Patrick Twumasi geçiyor.
Medipol Başakşehir takımında Junior Caiçara faul yapıyor.
Ofsayt bayrağı Stefano Okaka için kalkıyor
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Serdar Gürler
Maccabi Netanya takımında Raz Shlomo faul yapıyor.
Medipol Başakşehir, Lucas Biglia ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Lucas Lima ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Medipol Başakşehir takımından Serdar Gürler tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Rakip ceza sahası önünde Serdar Gürler için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Maccabi Netanya takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Shay Konstantini geçiyor.
Medipol Başakşehir takımında Lucas Lima faul yapıyor.
Maccabi Netanya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Itamar Nitzan.
Medipol Başakşehir takımından Serdar Gürler ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir, Serdar Gürler ile köşe vuruşu kullanıyor.
Medipol Başakşehir takımında Junior Caiçara faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Boris Enow.
Maccabi Netanya takımından Shay Konstantini ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Deniz Türüç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Patrick Twumasi şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Volkan Babacan geçiyor.
Maccabi Netanya takımında Eden Karzev faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Leo Duarte.
Liran Rotman ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Maccabi Netanya takımı Gil Itzhak ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Gil Itzhak tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Liran Rotman ile Maccabi Netanya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Maccabi Netanya takımından Shay Konstantini sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Maccabi Netanya takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Shay Konstantini.
Maccabi Netanya takımından Patrick Twumasi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Medipol Başakşehir takımında Berkay Özcan faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir faul yapıyor.
Maccabi Netanya takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Eden Karzev geçiyor.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımından Lucas Lima sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Medipol Başakşehir takımından Mahmut Tekdemir sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Maccabi Netanya takımında Plamen Galabov faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Stefano Okaka.
Ofsayt bayrağı Serdar Gürler için kalkıyor
Medipol Başakşehir, Mahmut Tekdemir ile serbest vuruş kullanacak.
Maccabi Netanya takımında Gil Itzhak faul yapıyor.
Medipol Başakşehir, Leo Duarte ile serbest vuruş kullanacak.
Bu dakikada Medipol Başakşehir takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Serdar Gürler tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir, Deniz Türüç ile serbest vuruş kullanacak.
Maccabi Netanya takımında Raz Shlomo faul yapıyor.
Sağ çaprazdan Deniz Türüç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Deniz Türüç ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Medipol Başakşehir takımından Junior Caiçara sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Serdar Gürler tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Maccabi Netanya takımında Liran Rotman faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Lucas Biglia.
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Biglia geçiyor.
Medipol Başakşehir, Junior Caiçara ile serbest vuruş kullanacak.
Stefano Okaka tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Maccabi Netanya takımında Eden Karzev faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Junior Caiçara geçiyor.
Stefano Okaka, Florian Hartherz tarafından faule maruz kalıyor.
Stefano Okaka için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Deniz Türüç, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Medipol Başakşehir, Lucas Biglia ile serbest vuruş kullanacak.
Raz Shlomo - Stefano Okaka mücadelesinde hakem, Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.
Eden Karzev, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
GOL! Gil Itzhak Maccabi Netanya takımını öne geçiren golü atıyor.
Patrick Twumasi, gol pasını veren isim.
Serdar Gürler ofsayta yakalanıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.