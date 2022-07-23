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Stadyum Estadio Camilo Cano Hakem Maç Saati 23 Temmuz 20:00
69'
İY: 0 - 3
0 3
Beşiktaş
Beşiktaş
Wolverhampton
Wolverhampton
14' Raul Jimenez 28' Daniel Podence 39' Pedro Neto

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - Wolverhampton Canlı Maç Anlatımı

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 0-3 sonuçlanıyor

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    39'
    Gooolll | Wolverhampton

    GOL! Pedro Neto, Wolverhampton adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 0-3

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    28'
    Gooolll | Wolverhampton

    GOL! Daniel Podence ile Wolverhampton farkı 2'ye çıkarıyor.

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    14'
    Gooolll | Wolverhampton

    GOL! Raul Jimenez takımını öne geçiren golü atıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Beşiktaş Wolverhampton Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
Wolverhampton Wolverhampton
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş Wolverhampton Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

  • Takım kadrosu henüz açıklanmamıştır
Teknik Direktör:

Wolverhampton Wolverhampton İlk 11

  • Takım kadrosu henüz açıklanmamıştır
Teknik Direktör:
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