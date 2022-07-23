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Beşiktaş - Wolverhampton Canlı Maç Anlatımı
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Maçın ilk yarısı 0-3 sonuçlanıyor
GOL! Pedro Neto, Wolverhampton adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 0-3
GOL! Daniel Podence ile Wolverhampton farkı 2'ye çıkarıyor.
GOL! Raul Jimenez takımını öne geçiren golü atıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.