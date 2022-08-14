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Stadyum Stamford Bridge Hakem Anthony Taylor Maç Saati 14 Ağustos 18:30
42'
1 0
Chelsea
Chelsea
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Kalidou Koulibaly 19'

Canlı Maç Anlatımı Chelsea - Tottenham Hotspur Canlı Maç Anlatımı

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    37'
    İsabetsiz Şut | Chelsea

    Mason Mount rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    31'
    Engellenen Şut | Chelsea

    Raheem Sterling rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    27'
    İsabetsiz Şut | Chelsea

    Kalidou Koulibaly altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    27'
    Korner | Chelsea

    Chelsea, Mason Mount ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    19'
    Gooolll | Chelsea

    GOL! Kalidou Koulibaly Chelsea takımını öne geçiren golü atıyor.

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    19'
    Korner | Chelsea

    Chelsea, Marc Cucurella ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    19'
    Asist | Chelsea

    Marc Cucurella, gol pasını veren isim.

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    18'
    İsabetsiz Şut | Chelsea

    Kalidou Koulibaly rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    16'
    Engellenen Şut | Chelsea

    Chelsea takımı N'Golo Kante ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan N'Golo Kante tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    14'
    Ofsayt | Chelsea

    Ruben Loftus-Cheek yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.

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    8'
    Engellenen Şut | Chelsea

    Marc Cucurella önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Marc Cucurella tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    4'
    Engellenen Şut | Tottenham Hotspur

    Tottenham Hotspur takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Son Heung-Min tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Chelsea Tottenham Hotspur Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Chelsea Chelsea
0 0 %
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
6
1
Kurtarış
1
1
Korner
3
0
Faul
3
5
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Chelsea Tottenham Hotspur Maç Kadroları

Chelsea Chelsea İlk 11

Teknik Direktör: Thomas Tuchel

Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur İlk 11

Teknik Direktör: Antonio Conte

Chelsea Chelsea Yedekler

Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Yedekler

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