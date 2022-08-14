Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Chelsea - Tottenham Hotspur Canlı Maç Anlatımı
Mason Mount rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Raheem Sterling rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Kalidou Koulibaly altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Chelsea, Mason Mount ile köşe vuruşu kullanıyor.
GOL! Kalidou Koulibaly Chelsea takımını öne geçiren golü atıyor.
Chelsea, Marc Cucurella ile köşe vuruşu kullanıyor.
Marc Cucurella, gol pasını veren isim.
Kalidou Koulibaly rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Chelsea takımı N'Golo Kante ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan N'Golo Kante tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Ruben Loftus-Cheek yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.
Marc Cucurella önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Marc Cucurella tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Tottenham Hotspur takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Son Heung-Min tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.