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Stadyum Old Trafford Hakem Paul Tierney Maç Saati 04 Eylül 18:30
58'
İY: 1 - 0
1 0
Manchester United
Manchester United
Arsenal
Arsenal
Antony 35'

Canlı Maç Anlatımı Manchester United - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

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    52'
    İsabetsiz Şut | Arsenal

    Martin Odegaard penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    52'
    İsabetsiz Şut | Arsenal

    Arsenal takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Bukayo Saka tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'
    Engellenen Şut | Arsenal

    Gabriel Magalhaes rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    44'
    İsabetsiz Şut | Arsenal

    Bukayo Saka altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    38'
    Engellenen Şut | Arsenal

    Bukayo Saka altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    35'
    Asist | Manchester United

    Marcus Rashford, gol pasını veren isim.

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    35'
    Gooolll | Manchester United

    GOL! Antony takımını öne geçiren golü atıyor.

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    31'
    Korner | Arsenal

    Gabriel Martinelli ile Arsenal takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    24'
    Sarı Kart | Arsenal

    Arsenal takımında William Saliba, sarı kart görüyor.

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    22'
    İsabetsiz Şut | Manchester United

    Antony atak yönüne göre sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    20'
    İsabetsiz Şut | Arsenal

    Ceza sahası içinde topla buluşan Gabriel Jesus, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    19'
    Korner | Arsenal

    Bukayo Saka ile Arsenal takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    9'
    İsabetsiz Şut | Arsenal

    Bu dakikada Arsenal takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim William Saliba

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    8'
    İsabetsiz Şut | Manchester United

    Christian Eriksen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    4'
    Engellenen Şut | Arsenal

    Ceza sahası içinde topla buluşan Granit Xhaka, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Manchester United Arsenal Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Manchester United Manchester United
0 0 %
Arsenal Arsenal
İsabetli Şut
3
1
İsabetsiz Şut
2
8
Kurtarış
1
2
Korner
0
3
Faul
8
6
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Manchester United Arsenal Maç Kadroları

Manchester United Manchester United İlk 11

Teknik Direktör: Erik ten Hag

Arsenal Arsenal İlk 11

Teknik Direktör: Mikel Arteta

Manchester United Manchester United Yedekler

Arsenal Arsenal Yedekler

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