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Manchester United - Arsenal Canlı Maç Anlatımı
Martin Odegaard penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Arsenal takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Bukayo Saka tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Gabriel Magalhaes rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Bukayo Saka altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Bukayo Saka altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Marcus Rashford, gol pasını veren isim.
GOL! Antony takımını öne geçiren golü atıyor.
Gabriel Martinelli ile Arsenal takımı köşe vuruşu kullanacak.
Arsenal takımında William Saliba, sarı kart görüyor.
Antony atak yönüne göre sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Gabriel Jesus, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Bukayo Saka ile Arsenal takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bu dakikada Arsenal takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim William Saliba
Christian Eriksen altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Granit Xhaka, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.