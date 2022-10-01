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Stadyum Emirates Stadium Hakem Anthony Taylor Maç Saati 01 Ekim 14:30
82'
İY: 1 - 1
3 1
Arsenal
Arsenal
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Thomas Partey 20' Gabriel Jesus 49' Granit Xhaka 67'
31' Harry Kane (P)

Canlı Maç Anlatımı Arsenal - Tottenham Hotspur Canlı Maç Anlatımı

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    79'
    İsabetsiz Şut | Tottenham Hotspur

    Harry Kane önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Harry Kane tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    78'
    Sarı Kart | Arsenal

    Arsenal takımında William Saliba hakem Anthony Taylor tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    73'
    Oyuna Girme | Tottenham Hotspur

    Tottenham Hotspur takımında oyuncu değişikliği; Ivan Perisic oyundan çıkarken Matt Doherty oyuna giren isim.

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    73'
    Oyuna Girme | Arsenal

    Arsenal takımında oyuncu değişikliği; Oleksandr Zinchenko oyundan çıkarken Kieran Tierney oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    73'
    Oyuna Girme | Arsenal

    Arsenal takımında oyuncu değişikliği; Thomas Partey oyundan çıkarken Albert Sambi Lokonga oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    73'
    İsabetsiz Şut | Arsenal

    Kaleciyi önde gören Martin Odegaard, orta yuvarlaktan şutunu çekiyor ancak top auta gidiyor.

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    72'
    Oyuna Girme | Tottenham Hotspur

    Tottenham Hotspur takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Richarlison çıkıyor ve yerine Ryan Sessegnon oyuna giriyor.

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    68'
    İsabetsiz Şut | Arsenal

    Bukayo Saka orta yuvarlaktan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    67'
    Gooolll | Arsenal

    GOL! Granit Xhaka ile Arsenal farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    Asist | Arsenal

    Gabriel Martinelli, gol pasını veren isim.

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    65'
    İsabetsiz Şut | Arsenal

    Oleksandr Zinchenko altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    62'
    Kırmızı Kart | Tottenham Hotspur

    Emerson kırmızı kart görüyor ve oyundan atılıyor.

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    59'
    İsabetsiz Şut | Tottenham Hotspur

    Ceza sahası içinde topla buluşan Pierre-Emile Höjbjerg, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    56'
    Ofsayt | Tottenham Hotspur

    Rakip yarı alanın ortalarında Harry Kane için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    53'
    İsabetsiz Şut | Arsenal

    Gabriel Jesus rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    İsabetsiz Şut | Tottenham Hotspur

    Ceza sahası içinde topla buluşan Pierre-Emile Höjbjerg, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    51'
    Korner | Tottenham Hotspur

    Tottenham Hotspur, Ivan Perisic ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    49'
    Gooolll | Arsenal

    GOL! Gabriel Jesus Arsenal takımını öne geçiren golü atıyor.

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    48'
    İsabetsiz Şut | Arsenal

    Arsenal takımından Thomas Partey tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor

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    45'
    İsabetsiz Şut | Arsenal

    Bukayo Saka altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    42'
    Ofsayt | Tottenham Hotspur

    Rakip yarı alanın ortalarında Richarlison topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    40'
    İsabetsiz Şut | Arsenal

    Arsenal takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Gabriel Martinelli tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Korner | Arsenal

    Arsenal, Bukayo Saka ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Korner | Arsenal

    Arsenal, Bukayo Saka ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Korner | Tottenham Hotspur

    Tottenham Hotspur, Ivan Perisic ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    31'
    Penaltı Golü | Tottenham Hotspur

    GOL! Harry Kane takımı adına penaltıyı gole çeviriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Şut | Tottenham Hotspur

    Ivan Perisic, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Asist | Arsenal

    Ben White, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Gooolll | Arsenal

    GOL! Thomas Partey takımını öne geçiren golü atıyor.

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    17'
    İsabetsiz Şut | Arsenal

    Granit Xhaka rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Şut | Arsenal

    Arsenal takımı Ben White ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ben White tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Ofsayt | Tottenham Hotspur

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Harry Kane

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    8'
    Ofsayt | Arsenal

    Rakip yarı alanın ortalarında bulunan Gabriel Martinelli için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Şut | Arsenal

    Arsenal takımı Granit Xhaka ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Granit Xhaka tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | Arsenal

    Bukayo Saka ile Arsenal takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Arsenal

    Arsenal, Bukayo Saka ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Arsenal Tottenham Hotspur Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Arsenal Arsenal
0 0 %
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur
İsabetli Şut
8
3
İsabetsiz Şut
10
4
Kurtarış
1
4
Korner
4
2
Faul
8
8
Ofsayt
1
3
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
1

Arsenal Tottenham Hotspur Maç Kadroları

Arsenal Arsenal İlk 11

Teknik Direktör: Mikel Arteta

Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur İlk 11

Teknik Direktör: Antonio Conte

Arsenal Arsenal Yedekler

Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Yedekler

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