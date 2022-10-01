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Arsenal - Tottenham Hotspur Canlı Maç Anlatımı
Harry Kane önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Harry Kane tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Arsenal takımında William Saliba hakem Anthony Taylor tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Tottenham Hotspur takımında oyuncu değişikliği; Ivan Perisic oyundan çıkarken Matt Doherty oyuna giren isim.
Arsenal takımında oyuncu değişikliği; Oleksandr Zinchenko oyundan çıkarken Kieran Tierney oyuna giren isim.
Arsenal takımında oyuncu değişikliği; Thomas Partey oyundan çıkarken Albert Sambi Lokonga oyuna giren isim.
Kaleciyi önde gören Martin Odegaard, orta yuvarlaktan şutunu çekiyor ancak top auta gidiyor.
Tottenham Hotspur takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Richarlison çıkıyor ve yerine Ryan Sessegnon oyuna giriyor.
Bukayo Saka orta yuvarlaktan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
GOL! Granit Xhaka ile Arsenal farkı 2'ye çıkarıyor.
Gabriel Martinelli, gol pasını veren isim.
Oleksandr Zinchenko altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Emerson kırmızı kart görüyor ve oyundan atılıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Pierre-Emile Höjbjerg, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Rakip yarı alanın ortalarında Harry Kane için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Gabriel Jesus rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Pierre-Emile Höjbjerg, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Tottenham Hotspur, Ivan Perisic ile köşe vuruşu kullanıyor.
GOL! Gabriel Jesus Arsenal takımını öne geçiren golü atıyor.
Arsenal takımından Thomas Partey tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor
Bukayo Saka altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rakip yarı alanın ortalarında Richarlison topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Arsenal takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Gabriel Martinelli tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Arsenal, Bukayo Saka ile köşe vuruşu kullanıyor.
Arsenal, Bukayo Saka ile köşe vuruşu kullanıyor.
Tottenham Hotspur, Ivan Perisic ile köşe vuruşu kullanıyor.
GOL! Harry Kane takımı adına penaltıyı gole çeviriyor.
Ivan Perisic, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ben White, gol pasını veren isim.
GOL! Thomas Partey takımını öne geçiren golü atıyor.
Granit Xhaka rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Arsenal takımı Ben White ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ben White tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Harry Kane
Rakip yarı alanın ortalarında bulunan Gabriel Martinelli için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Arsenal takımı Granit Xhaka ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Granit Xhaka tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Bukayo Saka ile Arsenal takımı köşe vuruşu kullanacak.
Arsenal, Bukayo Saka ile köşe vuruşu kullanıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.