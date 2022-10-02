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Stadyum Etihad Stadium Hakem Michael Oliver Maç Saati 02 Ekim 16:00
42'
3 0
Manchester City
Manchester City
Manchester United
Manchester United
Phil Foden 8' Erling Haaland 34' Erling Haaland 38'

Canlı Maç Anlatımı Manchester City - Manchester United Canlı Maç Anlatımı

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    38'
    Asist | Manchester City

    Golün asistini yapan isim Kevin De Bruyne.

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    38'
    Gooolll | Manchester City

    GOL! Erling Haaland, Manchester City adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 3-0

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    34'
    Korner | Manchester City

    Kevin De Bruyne ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    34'
    Asist | Manchester City

    Kevin De Bruyne, gol pasını veren isim.

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    34'
    Gooolll | Manchester City

    GOL! Erling Haaland ile Manchester City farkı 2'ye çıkarıyor.

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    31'
    Engellenen Şut | Manchester City

    Jack Grealish altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Engellenen Şut | Manchester City

    İlkay Gündoğan altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Engellenen Şut | Manchester City

    Phil Foden tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    29'
    İsabetsiz Şut | Manchester City

    Ceza sahası içinde topla buluşan Kevin De Bruyne, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    27'
    Korner | Manchester City

    Manchester City, Kevin De Bruyne ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    24'
    Sarı Kart | Manchester United

    Manchester United takımında Tyrell Malacia hakem Michael Oliver tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    21'
    İsabetsiz Şut | Manchester City

    Phil Foden altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    19'
    İsabetsiz Şut | Manchester City

    İlkay Gündoğan önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan İlkay Gündoğan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    19'
    Ofsayt | Manchester City

    Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Kevin De Bruyne

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    8'
    Asist | Manchester City

    Golün asistini yapan isim Bernardo Silva.

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    8'
    Gooolll | Manchester City

    GOL! Phil Foden takımını öne geçiren golü atıyor.

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    4'
    Engellenen Şut | Manchester City

    Manchester City takımından Bernardo Silva şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    2'
    Sarı Kart | Manchester United

    Manchester United takımında Diogo Dalot, sarı kart görüyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Manchester City Manchester United Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Manchester City Manchester City
0 0 %
Manchester United Manchester United
İsabetli Şut
5
1
İsabetsiz Şut
7
0
Kurtarış
1
2
Korner
2
0
Faul
1
5
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
2
Kırmızı Kart
0
0

Manchester City Manchester United Maç Kadroları

Manchester City Manchester City İlk 11

Teknik Direktör: Josep Guardiola

Manchester United Manchester United İlk 11

Teknik Direktör: Erik ten Hag

Manchester City Manchester City Yedekler

Manchester United Manchester United Yedekler

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