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Manchester City - Manchester United Canlı Maç Anlatımı
Golün asistini yapan isim Kevin De Bruyne.
GOL! Erling Haaland, Manchester City adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 3-0
Kevin De Bruyne ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kevin De Bruyne, gol pasını veren isim.
GOL! Erling Haaland ile Manchester City farkı 2'ye çıkarıyor.
Jack Grealish altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
İlkay Gündoğan altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Phil Foden tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Kevin De Bruyne, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Manchester City, Kevin De Bruyne ile köşe vuruşu kullanıyor.
Manchester United takımında Tyrell Malacia hakem Michael Oliver tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Phil Foden altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
İlkay Gündoğan önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan İlkay Gündoğan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Kevin De Bruyne
Golün asistini yapan isim Bernardo Silva.
GOL! Phil Foden takımını öne geçiren golü atıyor.
Manchester City takımından Bernardo Silva şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Manchester United takımında Diogo Dalot, sarı kart görüyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.