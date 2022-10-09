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Stadyum Emirates Stadium Hakem Michael Oliver Maç Saati 09 Ekim 18:30
81'
İY: 2 - 1
3 2
Arsenal
Arsenal
Liverpool
Liverpool
Gabriel Martinelli 2' Bukayo Saka 45' Bukayo Saka (P) 76'
34' Darwin Nunez 53' Roberto Firmino

Canlı Maç Anlatımı Arsenal - Liverpool Canlı Maç Anlatımı

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    78'
    Korner | Liverpool

    Liverpool, Konstantinos Tsimikas ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    76'
    Penaltı Golü | Arsenal

    GOL! Bukayo Saka penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

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    71'
    Sarı Kart | Liverpool

    Liverpool takımında Joseph Gomez hakem Michael Oliver tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    69'
    Oyuna Girme | Liverpool

    Liverpool takımında oyuncu değişikliği; Mohamed Salah oyundan çıkarken Fabinho oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    Oyuna Girme | Liverpool

    Liverpool takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Joel Matip çıkıyor ve yerine Ibrahima Konate oyuna giriyor.

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    62'
    İsabetsiz Şut | Arsenal

    Granit Xhaka altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    56'
    Korner | Arsenal

    Arsenal, Bukayo Saka ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    54'
    Korner | Arsenal

    Arsenal, Gabriel Martinelli ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    Asist | Liverpool

    Golün asistini yapan isim Diogo Jota.

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    53'
    Gooolll | Liverpool

    GOL! Skora 2 - 2 eşitlik geldi. Liverpool, Roberto Firmino ile aradığı golü buldu.

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    51'
    Ofsayt | Arsenal

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Gabriel Jesus

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    49'
    Ofsayt | Liverpool

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Darwin Nunez için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    49'
    Ofsayt | Arsenal

    Ofsayt. Gabriel Martinelli ceza sahası sol çaprazında ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.

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    46'
    Oyuna Girme | Liverpool

    Liverpool takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Trent Alexander-Arnold çıkıyor ve yerine Joseph Gomez oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Asist | Arsenal

    Gabriel Martinelli, gol pasını veren isim.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 2-1 sonuçlanıyor

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    45'
    Gooolll | Arsenal

    GOL! Bukayo Saka Arsenal takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Arsenal

    Arsenal, Bukayo Saka ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Sarı Kart | Arsenal

    Arsenal takımında Martin Odegaard, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Oyuna Girme | Liverpool

    Liverpool takımında oyuncu değişikliği; Luis Diaz oyundan çıkarken Roberto Firmino oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Ofsayt | Liverpool

    Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Darwin Nunez

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Ofsayt | Liverpool

    Rakip yarı alanın ortalarında bulunan Diogo Jota için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Asist | Liverpool

    Golün asistini yapan isim Luis Diaz.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Gooolll | Liverpool

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Liverpool, Darwin Nunez ile aradığı golü buldu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Şut | Liverpool

    Mohamed Salah rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    13'
    Ofsayt | Arsenal

    Ceza saha içinde topla buluşan Gabriel Jesus için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Şut | Liverpool

    Virgil Van Dijk penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Liverpool

    Trent Alexander-Arnold ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Ofsayt | Liverpool

    Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada bulunan Darwin Nunez için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Engellenen Şut | Liverpool

    Darwin Nunez önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Darwin Nunez tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Sarı Kart | Liverpool

    Liverpool takımında Luis Diaz, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Liverpool

    Trent Alexander-Arnold ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Gooolll | Arsenal

    GOL! Gabriel Martinelli takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Asist | Arsenal

    Golün asistini yapan isim Martin Odegaard.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Arsenal Liverpool Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Arsenal Arsenal
0 0 %
Liverpool Liverpool
İsabetli Şut
4
3
İsabetsiz Şut
1
3
Kurtarış
1
1
Korner
3
3
Faul
9
9
Ofsayt
3
6
Sarı Kart
1
2
Kırmızı Kart
0
0

Arsenal Liverpool Maç Kadroları

Arsenal Arsenal İlk 11

Teknik Direktör: Mikel Arteta

Liverpool Liverpool İlk 11

Teknik Direktör: Jürgen Klopp

Arsenal Arsenal Yedekler

Liverpool Liverpool Yedekler

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