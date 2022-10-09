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Arsenal - Liverpool Canlı Maç Anlatımı
Liverpool, Konstantinos Tsimikas ile köşe vuruşu kullanıyor.
GOL! Bukayo Saka penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Liverpool takımında Joseph Gomez hakem Michael Oliver tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Liverpool takımında oyuncu değişikliği; Mohamed Salah oyundan çıkarken Fabinho oyuna giren isim.
Liverpool takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Joel Matip çıkıyor ve yerine Ibrahima Konate oyuna giriyor.
Granit Xhaka altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Arsenal, Bukayo Saka ile köşe vuruşu kullanıyor.
Arsenal, Gabriel Martinelli ile köşe vuruşu kullanıyor.
Golün asistini yapan isim Diogo Jota.
GOL! Skora 2 - 2 eşitlik geldi. Liverpool, Roberto Firmino ile aradığı golü buldu.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Gabriel Jesus
Sağ kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Darwin Nunez için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Ofsayt. Gabriel Martinelli ceza sahası sol çaprazında ofsayt durumunda olduğundan hakem oyunu durduruyor.
Liverpool takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Trent Alexander-Arnold çıkıyor ve yerine Joseph Gomez oyuna giriyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Gabriel Martinelli, gol pasını veren isim.
Maçın ilk yarısı 2-1 sonuçlanıyor
GOL! Bukayo Saka Arsenal takımını öne geçiren golü atıyor.
Arsenal, Bukayo Saka ile köşe vuruşu kullanıyor.
Arsenal takımında Martin Odegaard, sarı kart görüyor.
Liverpool takımında oyuncu değişikliği; Luis Diaz oyundan çıkarken Roberto Firmino oyuna giren isim.
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip sahanın ilk metrelerinde ofsayta düşen oyuncu Darwin Nunez
Rakip yarı alanın ortalarında bulunan Diogo Jota için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Golün asistini yapan isim Luis Diaz.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Liverpool, Darwin Nunez ile aradığı golü buldu.
Mohamed Salah rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza saha içinde topla buluşan Gabriel Jesus için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Virgil Van Dijk penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trent Alexander-Arnold ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.
Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada bulunan Darwin Nunez için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Darwin Nunez önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Darwin Nunez tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Liverpool takımında Luis Diaz, sarı kart görüyor.
Trent Alexander-Arnold ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.
GOL! Gabriel Martinelli takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Martin Odegaard.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.