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Stadyum Anfield Hakem Anthony Taylor Maç Saati 16 Ekim 18:30
İYS
İY: 0 - 0
0 0
Liverpool
Liverpool
Manchester City
Manchester City

Canlı Maç Anlatımı Liverpool - Manchester City Canlı Maç Anlatımı

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    39'
    Korner | Liverpool

    James Milner ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    38'
    Korner | Liverpool

    Liverpool, Andrew Robertson ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    38'
    Engellenen Şut | Liverpool

    Harvey Elliott, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    36'
    Korner | Manchester City

    Manchester City, Phil Foden ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    35'
    İsabetsiz Şut | Manchester City

    Erling Haaland altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    30'
    İsabetsiz Şut | Manchester City

    Manchester City takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Bernardo Silva tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    28'
    Ofsayt | Liverpool

    Mohamed Salah yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.

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    24'
    İsabetsiz Şut | Liverpool

    Ceza sahası içinde topla buluşan Andrew Robertson, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    21'
    Korner | Liverpool

    Andrew Robertson ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    20'
    Engellenen Şut | Manchester City

    Kevin De Bruyne rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    15'
    Engellenen Şut | Manchester City

    Erling Haaland önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Erling Haaland tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    3'
    Korner | Liverpool

    James Milner ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Liverpool Manchester City Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Liverpool Liverpool
0 0 %
Manchester City Manchester City
İsabetli Şut
1
3
İsabetsiz Şut
2
5
Kurtarış
3
1
Korner
4
1
Faul
1
3
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Liverpool Manchester City Maç Kadroları

Liverpool Liverpool İlk 11

Teknik Direktör: Jürgen Klopp

Manchester City Manchester City İlk 11

Teknik Direktör: Josep Guardiola

Liverpool Liverpool Yedekler

Manchester City Manchester City Yedekler

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