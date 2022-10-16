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Liverpool - Manchester City Canlı Maç Anlatımı
James Milner ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.
Liverpool, Andrew Robertson ile köşe vuruşu kullanıyor.
Harvey Elliott, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Manchester City, Phil Foden ile köşe vuruşu kullanıyor.
Erling Haaland altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Manchester City takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Bernardo Silva tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Mohamed Salah yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Andrew Robertson, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Andrew Robertson ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kevin De Bruyne rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Erling Haaland önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Erling Haaland tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
James Milner ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.