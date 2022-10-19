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Stadyum Old Trafford Hakem Simon Hooper Maç Saati 19 Ekim 22:15
45'
0 0
Manchester United
Manchester United
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur

Canlı Maç Anlatımı Manchester United - Tottenham Hotspur Canlı Maç Anlatımı

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    38'
    Engellenen Şut | Manchester United

    Bu dakikada Manchester United takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Diogo Dalot

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    38'
    İsabetsiz Şut | Manchester United

    Bu dakikada Manchester United takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Fred

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    37'
    Engellenen Şut | Manchester United

    Fred altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    33'
    İsabetsiz Şut | Tottenham Hotspur

    Son Heung-Min, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    29'
    İsabetsiz Şut | Manchester United

    Bu dakikada Manchester United takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Carlos Casemiro

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    27'
    İsabetsiz Şut | Manchester United

    Manchester United takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Bruno Fernandes tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    25'
    Engellenen Şut | Manchester United

    Fred rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    25'
    Korner | Manchester United

    Bruno Fernandes ile Manchester United takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    24'
    Korner | Manchester United

    Bruno Fernandes ile Manchester United takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    23'
    Engellenen Şut | Manchester United

    Marcus Rashford rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    23'
    Korner | Manchester United

    Manchester United, Bruno Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | Manchester United

    Manchester United, Bruno Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    20'
    Engellenen Şut | Manchester United

    Manchester United takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Bruno Fernandes tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    19'
    İsabetsiz Şut | Tottenham Hotspur

    Ceza sahası içinde topla buluşan Matt Doherty, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    16'
    Engellenen Şut | Tottenham Hotspur

    Tottenham Hotspur takımından Rodrigo Bentancur çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    11'
    İsabetsiz Şut | Manchester United

    Manchester United takımı Antony ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Antony tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    8'
    İsabetsiz Şut | Manchester United

    Carlos Casemiro altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    8'
    Korner | Manchester United

    Bruno Fernandes ile Manchester United takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    7'
    Korner | Manchester United

    Manchester United takımı korner kullanacak.

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    6'
    Ofsayt | Manchester United

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Bruno Fernandes

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    5'
    İsabetsiz Şut | Tottenham Hotspur

    Rodrigo Bentancur rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    4'
    İsabetsiz Şut | Manchester United

    Diogo Dalot rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    4'
    Engellenen Şut | Manchester United

    Antony önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Antony tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Manchester United Tottenham Hotspur Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Manchester United Manchester United
0 0 %
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur
İsabetli Şut
5
1
İsabetsiz Şut
12
4
Kurtarış
1
5
Korner
6
0
Faul
2
2
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Manchester United Tottenham Hotspur Maç Kadroları

Manchester United Manchester United İlk 11

Teknik Direktör: Erik ten Hag

Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur İlk 11

Teknik Direktör: Antonio Conte

Manchester United Manchester United Yedekler

Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Yedekler

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