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Manchester United - Tottenham Hotspur Canlı Maç Anlatımı
Bu dakikada Manchester United takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Diogo Dalot
Bu dakikada Manchester United takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Fred
Fred altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Son Heung-Min, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Bu dakikada Manchester United takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Carlos Casemiro
Manchester United takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Bruno Fernandes tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Fred rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Bruno Fernandes ile Manchester United takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bruno Fernandes ile Manchester United takımı köşe vuruşu kullanacak.
Marcus Rashford rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Manchester United, Bruno Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.
Manchester United, Bruno Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.
Manchester United takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Bruno Fernandes tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Matt Doherty, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Tottenham Hotspur takımından Rodrigo Bentancur çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Manchester United takımı Antony ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Antony tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Carlos Casemiro altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Bruno Fernandes ile Manchester United takımı köşe vuruşu kullanacak.
Manchester United takımı korner kullanacak.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Bruno Fernandes
Rodrigo Bentancur rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Diogo Dalot rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Antony önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Antony tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.