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Stadyum Anfield Hakem Michael Oliver Maç Saati 29 Ekim 21:45
80'
İY: 1 - 1
1 1
Liverpool
Liverpool
Leeds United
Leeds United
Mohamed Salah 14'
4' Rodrigo Moreno

Canlı Maç Anlatımı Liverpool - Leeds United Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    72'
    Oyuna Girme | Leeds United

    Leeds United takımında oyuncu değişikliği; Jack Harrison oyundan çıkarken Wilfried Gnonto oyuna giren isim.

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    71'
    İsabetsiz Şut | Liverpool

    Liverpool takımından Mohamed Salah tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    70'
    Korner | Liverpool

    Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    Korner | Liverpool

    Liverpool, Andrew Robertson ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    İsabetsiz Şut | Liverpool

    Ceza sahası içinde topla buluşan Darwin Nunez, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    Korner | Liverpool

    Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Engellenen Şut | Liverpool

    Liverpool takımından Mohamed Salah şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    Korner | Leeds United

    Leeds United, Jack Harrison ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    63'
    Engellenen Şut | Leeds United

    Bu dakikada Leeds United takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Pascal Struijk

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    61'
    Engellenen Şut | Liverpool

    Curtis Jones ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    61'
    Oyuna Girme | Liverpool

    Liverpool takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Fabinho çıkıyor ve yerine Jordan Henderson oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    İsabetsiz Şut | Liverpool

    Liverpool takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Darwin Nunez tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Oyuna Girme | Liverpool

    Liverpool takımında oyuncu değişikliği; Harvey Elliott oyundan çıkarken Curtis Jones oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    İsabetsiz Şut | Liverpool

    Mohamed Salah rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Korner | Leeds United

    Leeds United, Brenden Aaronson ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    Oyuna Girme | Leeds United

    Leeds United takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Rodrigo Moreno çıkıyor ve yerine Patrick Bamford oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Korner | Leeds United

    Brenden Aaronson ile Leeds United takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Leeds United

    Bu dakikada Leeds United takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Brenden Aaronson

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Liverpool

    Trent Alexander-Arnold ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Şut | Liverpool

    Harvey Elliott rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Korner | Liverpool

    Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Engellenen Şut | Leeds United

    Crysencio Summerville rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Korner | Liverpool

    Trent Alexander-Arnold ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Şut | Leeds United

    Jack Harrison rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Şut | Leeds United

    Ceza sahası içinde topla buluşan Rasmus Kristensen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Şut | Leeds United

    Ceza sahası içinde topla buluşan Brenden Aaronson, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Korner | Liverpool

    Trent Alexander-Arnold ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Asist | Liverpool

    Golün asistini yapan isim Andrew Robertson.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Gooolll | Liverpool

    GOL! Liverpool takımı, Mohamed Salah ile eşitliği sağlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Korner | Liverpool

    Liverpool, Andrew Robertson ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Şut | Leeds United

    Jack Harrison ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Şut | Liverpool

    Virgil Van Dijk altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Liverpool

    Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Gooolll | Leeds United

    GOL! Rodrigo Moreno takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Liverpool

    Andrew Robertson ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Engellenen Şut | Liverpool

    Liverpool takımı Mohamed Salah ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Mohamed Salah tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Liverpool Leeds United Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Liverpool Liverpool
0 0 %
Leeds United Leeds United
İsabetli Şut
6
5
İsabetsiz Şut
9
7
Kurtarış
4
5
Korner
11
3
Faul
9
3
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Liverpool Leeds United Maç Kadroları

Liverpool Liverpool İlk 11

Teknik Direktör: Jürgen Klopp

Leeds United Leeds United İlk 11

Teknik Direktör: Jesse Marsch

Liverpool Liverpool Yedekler

Leeds United Leeds United Yedekler

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