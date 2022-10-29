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Liverpool - Leeds United Canlı Maç Anlatımı
Leeds United takımında oyuncu değişikliği; Jack Harrison oyundan çıkarken Wilfried Gnonto oyuna giren isim.
Liverpool takımından Mohamed Salah tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile köşe vuruşu kullanıyor.
Liverpool, Andrew Robertson ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Darwin Nunez, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile köşe vuruşu kullanıyor.
Liverpool takımından Mohamed Salah şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Leeds United, Jack Harrison ile köşe vuruşu kullanıyor.
Bu dakikada Leeds United takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Pascal Struijk
Curtis Jones ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Liverpool takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Fabinho çıkıyor ve yerine Jordan Henderson oyuna giriyor.
Liverpool takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Darwin Nunez tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Liverpool takımında oyuncu değişikliği; Harvey Elliott oyundan çıkarken Curtis Jones oyuna giren isim.
Mohamed Salah rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Leeds United, Brenden Aaronson ile köşe vuruşu kullanıyor.
Leeds United takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Rodrigo Moreno çıkıyor ve yerine Patrick Bamford oyuna giriyor.
Brenden Aaronson ile Leeds United takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Bu dakikada Leeds United takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Brenden Aaronson
Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor
Trent Alexander-Arnold ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.
Harvey Elliott rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile köşe vuruşu kullanıyor.
Crysencio Summerville rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Trent Alexander-Arnold ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.
Jack Harrison rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Rasmus Kristensen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Brenden Aaronson, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Trent Alexander-Arnold ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.
Golün asistini yapan isim Andrew Robertson.
GOL! Liverpool takımı, Mohamed Salah ile eşitliği sağlıyor.
Liverpool, Andrew Robertson ile köşe vuruşu kullanıyor.
Jack Harrison ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Virgil Van Dijk altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile köşe vuruşu kullanıyor.
GOL! Rodrigo Moreno takımını öne geçiren golü atıyor.
Andrew Robertson ile Liverpool takımı köşe vuruşu kullanacak.
Liverpool takımı Mohamed Salah ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Mohamed Salah tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.