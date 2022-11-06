SPOR

Tüm maçlar
Stadyum Stamford Bridge Hakem Michael Oliver Maç Saati 06 Kasım 15:00
55'
İY: 0 - 0
0 0
Chelsea
Chelsea
Arsenal
Arsenal

Canlı Maç Anlatımı Chelsea - Arsenal Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Sarı Kart | Chelsea

    Chelsea takımında Cesar Azpilicueta hakem Michael Oliver tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Korner | Chelsea

    Mason Mount ile Chelsea takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Korner | Chelsea

    Chelsea, Mason Mount ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    49'
    Engellenen Şut | Chelsea

    Ceza sahası içinde topla buluşan Pierre Aubameyang, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Korner | Arsenal

    Arsenal, Bukayo Saka ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Arsenal

    Gabriel Martinelli ile Arsenal takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Sarı Kart | Arsenal

    Arsenal takımında Bukayo Saka hakem Michael Oliver tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Korner | Arsenal

    Bukayo Saka ile Arsenal takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Engellenen Şut | Arsenal

    Granit Xhaka rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Korner | Chelsea

    Mason Mount ile Chelsea takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Şut | Chelsea

    Thiago Silva altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Sarı Kart | Chelsea

    Chelsea takımında Pierre Aubameyang, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Engellenen Şut | Chelsea

    Chelsea takımı Mason Mount ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mason Mount tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Engellenen Şut | Arsenal

    Gabriel Jesus altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Şut | Arsenal

    Arsenal takımı Gabriel Martinelli ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Gabriel Martinelli tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Şut | Arsenal

    Ben White altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Arsenal

    Ben White rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Arsenal

    Gabriel Martinelli ile Arsenal takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Chelsea Arsenal Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Chelsea Chelsea
0 0 %
Arsenal Arsenal
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
3
5
Kurtarış
0
1
Korner
3
4
Faul
13
8
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
2
1
Kırmızı Kart
0
0

Chelsea Arsenal Maç Kadroları

Chelsea Chelsea İlk 11

Teknik Direktör: Graham Potter

Arsenal Arsenal İlk 11

Teknik Direktör: Mikel Arteta

Chelsea Chelsea Yedekler

Arsenal Arsenal Yedekler

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.