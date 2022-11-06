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Chelsea - Arsenal Canlı Maç Anlatımı
Chelsea takımında Cesar Azpilicueta hakem Michael Oliver tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Mason Mount ile Chelsea takımı köşe vuruşu kullanacak.
Chelsea, Mason Mount ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Pierre Aubameyang, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Arsenal, Bukayo Saka ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
Gabriel Martinelli ile Arsenal takımı köşe vuruşu kullanacak.
Arsenal takımında Bukayo Saka hakem Michael Oliver tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Bukayo Saka ile Arsenal takımı köşe vuruşu kullanacak.
Granit Xhaka rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Mason Mount ile Chelsea takımı köşe vuruşu kullanacak.
Thiago Silva altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Chelsea takımında Pierre Aubameyang, sarı kart görüyor.
Chelsea takımı Mason Mount ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Mason Mount tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Gabriel Jesus altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Arsenal takımı Gabriel Martinelli ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Gabriel Martinelli tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Ben White altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ben White rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Gabriel Martinelli ile Arsenal takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.