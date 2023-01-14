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Stadyum Old Trafford Hakem Stuart Attwell Maç Saati 14 Ocak 15:30
38'
0 0
Manchester United
Manchester United
Manchester City
Manchester City

Canlı Maç Anlatımı Manchester United - Manchester City Canlı Maç Anlatımı

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    34'
    Engellenen Şut | Manchester United

    Bu dakikada Manchester United takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Marcus Rashford

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    25'
    Ofsayt | Manchester City

    Phil Foden için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    24'
    Engellenen Şut | Manchester City

    Ceza sahası içinde topla buluşan Erling Haaland, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    22'
    Ofsayt | Manchester City

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Phil Foden

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    21'
    Korner | Manchester City

    Riyad Mahrez ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    19'
    Ofsayt | Manchester United

    Hakem, orta yuvarlakta bulunan Christian Eriksen için ofsayt bayrağını kaldırıyor

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    11'
    İsabetsiz Şut | Manchester United

    Bu dakikada Manchester United takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Bruno Fernandes

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    10'
    Ofsayt | Manchester United

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Tyrell Malacia

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    7'
    Ofsayt | Manchester United

    Anthony Martial yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Manchester United Manchester City Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Manchester United Manchester United
0 0 %
Manchester City Manchester City
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
2
1
Kurtarış
0
0
Korner
0
1
Faul
4
2
Ofsayt
3
2
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Manchester United Manchester City Maç Kadroları

Manchester United Manchester United İlk 11

Teknik Direktör: Erik ten Hag

Manchester City Manchester City İlk 11

Teknik Direktör: Josep Guardiola

Manchester United Manchester United Yedekler

Manchester City Manchester City Yedekler

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