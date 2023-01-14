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Manchester United - Manchester City Canlı Maç Anlatımı
Bu dakikada Manchester United takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Marcus Rashford
Phil Foden için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Erling Haaland, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Phil Foden
Riyad Mahrez ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakem, orta yuvarlakta bulunan Christian Eriksen için ofsayt bayrağını kaldırıyor
Bu dakikada Manchester United takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Bruno Fernandes
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Tyrell Malacia
Anthony Martial yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada ofsayta yakalanıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.