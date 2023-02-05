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Tottenham Hotspur - Manchester City Canlı Maç Anlatımı
Dejan Kulusevski rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Tottenham Hotspur, Ivan Perisic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Tottenham Hotspur takımında Cristian Romero hakem Andrew Madley tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Tottenham Hotspur takımında Rodrigo Bentancur hakem Andrew Madley tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
GOL! Harry Kane takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Pierre-Emile Höjbjerg.
Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Harry Kane
Jack Grealish ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Julian Alvarez, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Riyad Mahrez altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Manchester City, Jack Grealish ile köşe vuruşu kullanıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.