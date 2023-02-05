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Stadyum Tottenham Hotspur Stadium Hakem Andrew Madley Maç Saati 05 Şubat 19:30
34'
1 0
Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur
Manchester City
Manchester City
Harry Kane 15'

Canlı Maç Anlatımı Tottenham Hotspur - Manchester City Canlı Maç Anlatımı

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    31'
    Engellenen Şut | Tottenham Hotspur

    Dejan Kulusevski rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    28'
    Korner | Tottenham Hotspur

    Tottenham Hotspur, Ivan Perisic ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    26'
    Sarı Kart | Tottenham Hotspur

    Tottenham Hotspur takımında Cristian Romero hakem Andrew Madley tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    23'
    Sarı Kart | Tottenham Hotspur

    Tottenham Hotspur takımında Rodrigo Bentancur hakem Andrew Madley tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    15'
    Gooolll | Tottenham Hotspur

    GOL! Harry Kane takımını öne geçiren golü atıyor.

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    15'
    Asist | Tottenham Hotspur

    Golün asistini yapan isim Pierre-Emile Höjbjerg.

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    8'
    Ofsayt | Tottenham Hotspur

    Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Harry Kane

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    6'
    Korner | Manchester City

    Jack Grealish ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    6'
    Engellenen Şut | Manchester City

    Ceza sahası içinde topla buluşan Julian Alvarez, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    5'
    Engellenen Şut | Manchester City

    Riyad Mahrez altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    5'
    Korner | Manchester City

    Manchester City, Jack Grealish ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Tottenham Hotspur Manchester City Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur
0 0 %
Manchester City Manchester City
İsabetli Şut
1
2
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
2
0
Korner
1
2
Faul
5
5
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
2
0
Kırmızı Kart
0
0

Tottenham Hotspur Manchester City Maç Kadroları

Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur İlk 11

Teknik Direktör: Antonio Conte

Manchester City Manchester City İlk 11

Teknik Direktör: Josep Guardiola

Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur Yedekler

Manchester City Manchester City Yedekler

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