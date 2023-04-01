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Manchester City - Liverpool Canlı Maç Anlatımı
Riyad Mahrez ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile köşe vuruşu kullanıyor.
Cody Gakpo tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
GOL! İlkay Gündoğan ile Manchester City farkı 2'ye çıkarıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Julian Alvarez, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Diogo Jota
Cody Gakpo ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
GOL! Kevin De Bruyne takımını öne geçiren golü atıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor
Riyad Mahrez ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
Rodri altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Bu dakikada Manchester City takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim İlkay Gündoğan
Ceza saha içinde topla buluşan Kevin De Bruyne için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Liverpool takımı Harvey Elliott ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Harvey Elliott tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Mohamed Salah için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Kevin De Bruyne ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
Rakip ceza sahası önünde bulunan İlkay Gündoğan için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Manchester City takımında Rodri, sarı kart görüyor.
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Julian Alvarez için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Golün asistini yapan isim Jack Grealish.
GOL! Manchester City takımı, Julian Alvarez ile eşitliği sağlıyor.
Kevin De Bruyne ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
Rakip ceza sahasının yayında Cody Gakpo için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Riyad Mahrez rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Liverpool takımında Mohamed Salah hakem Simon Hooper tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Diogo Jota, gol pasını veren isim.
GOL! Mohamed Salah Liverpool takımını öne geçiren golü atıyor.
Mohamed Salah rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Harvey Elliott ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Riyad Mahrez rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.