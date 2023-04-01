SPOR

Tüm maçlar
Stadyum Etihad Stadium Hakem Simon Hooper Maç Saati 01 Nisan 14:30
63'
İY: 1 - 1
3 1
Manchester City
Manchester City
Liverpool
Liverpool
Julian Alvarez 27' Kevin De Bruyne 46' İlkay Gündoğan 53'
17' Mohamed Salah

Canlı Maç Anlatımı Manchester City - Liverpool Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Korner | Manchester City

    Riyad Mahrez ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Korner | Liverpool

    Liverpool, Trent Alexander-Arnold ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Engellenen Şut | Liverpool

    Cody Gakpo tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Gooolll | Manchester City

    GOL! İlkay Gündoğan ile Manchester City farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Engellenen Şut | Manchester City

    Ceza sahası içinde topla buluşan Julian Alvarez, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Ofsayt | Liverpool

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Diogo Jota

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Ofsayt | Liverpool

    Cody Gakpo ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Gooolll | Manchester City

    GOL! Kevin De Bruyne takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 1-1 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Manchester City

    Riyad Mahrez ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Manchester City

    Rodri altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Engellenen Şut | Manchester City

    Bu dakikada Manchester City takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim İlkay Gündoğan

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Ofsayt | Manchester City

    Ceza saha içinde topla buluşan Kevin De Bruyne için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Engellenen Şut | Liverpool

    Liverpool takımı Harvey Elliott ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Harvey Elliott tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Ofsayt | Liverpool

    Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Mohamed Salah için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Korner | Manchester City

    Kevin De Bruyne ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Ofsayt | Manchester City

    Rakip ceza sahası önünde bulunan İlkay Gündoğan için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Sarı Kart | Manchester City

    Manchester City takımında Rodri, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Ofsayt | Manchester City

    Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Julian Alvarez için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Asist | Manchester City

    Golün asistini yapan isim Jack Grealish.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Gooolll | Manchester City

    GOL! Manchester City takımı, Julian Alvarez ile eşitliği sağlıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Korner | Manchester City

    Kevin De Bruyne ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Ofsayt | Liverpool

    Rakip ceza sahasının yayında Cody Gakpo için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Şut | Manchester City

    Riyad Mahrez rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Sarı Kart | Liverpool

    Liverpool takımında Mohamed Salah hakem Simon Hooper tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Asist | Liverpool

    Diogo Jota, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Gooolll | Liverpool

    GOL! Mohamed Salah Liverpool takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Engellenen Şut | Liverpool

    Mohamed Salah rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Engellenen Şut | Liverpool

    Harvey Elliott ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Şut | Manchester City

    Riyad Mahrez rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Manchester City Liverpool Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Manchester City Manchester City
0 0 %
Liverpool Liverpool
İsabetli Şut
6
1
İsabetsiz Şut
5
4
Kurtarış
0
3
Korner
4
1
Faul
7
9
Ofsayt
3
4
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Manchester City Liverpool Maç Kadroları

Manchester City Manchester City İlk 11

Teknik Direktör: Josep Guardiola

Liverpool Liverpool İlk 11

Teknik Direktör: Jürgen Klopp

Manchester City Manchester City Yedekler

Liverpool Liverpool Yedekler

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.