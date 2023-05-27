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Stadyum Signal Iduna Park Hakem Marco Fritz Maç Saati 27 Mayıs 16:30
İYS
İY: 0 - 2
0 2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
Mainz 05
Mainz 05
15' Andreas Hanche-Olsen 24' Karim Onisiwo

Canlı Maç Anlatımı Borussia Dortmund - Mainz 05 Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    İsabetsiz Şut | Borussia Dortmund

    Donyell Malen, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    45'
    Korner | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund, Julian Brandt ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    43'
    İsabetsiz Şut | Borussia Dortmund

    Raphael Guerreiro altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    43'
    Engellenen Şut | Borussia Dortmund

    Emre Can altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    40'
    Sarı Kart | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund takımında Raphael Guerreiro, sarı kart görüyor.

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    40'
    Oyuna Girme | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Karim Adeyemi çıkıyor ve yerine Marco Reus oyuna giriyor.

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    35'
    Korner | Mainz 05

    Mainz 05, Edimilson Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    32'
    Engellenen Şut | Borussia Dortmund

    Raphael Guerreiro altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    24'
    Asist | Mainz 05

    Lee Jae-Sung, gol pasını veren isim.

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    24'
    Gooolll | Mainz 05

    GOL! Karim Onisiwo ile Mainz 05 farkı 2'ye çıkarıyor.

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    19'
    Penaltı Kaçtı | Borussia Dortmund

    Kazanılan penaltıyı Sebastien Haller kaçırıyor.

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    15'
    Asist | Mainz 05

    Golün asistini yapan isim Edimilson Fernandes.

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    15'
    Gooolll | Mainz 05

    GOL! Andreas Hanche-Olsen takımını öne geçiren golü atıyor.

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    15'
    Korner | Mainz 05

    Edimilson Fernandes ile Mainz 05 takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    7'
    Korner | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund, Julian Brandt ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    7'
    Engellenen Şut | Borussia Dortmund

    Sebastien Haller rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    4'
    İsabetsiz Şut | Borussia Dortmund

    Bu dakikada Borussia Dortmund takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Donyell Malen

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Borussia Dortmund Mainz 05 Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Borussia Dortmund Borussia Dortmund
0 0 %
Mainz 05 Mainz 05
İsabetli Şut
4
2
İsabetsiz Şut
6
1
Kurtarış
0
4
Korner
2
2
Faul
2
6
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Borussia Dortmund Mainz 05 Maç Kadroları

Borussia Dortmund Borussia Dortmund İlk 11

Teknik Direktör: Edin Terzic

Mainz 05 Mainz 05 İlk 11

Teknik Direktör: Bo Svensson

Borussia Dortmund Borussia Dortmund Yedekler

Mainz 05 Mainz 05 Yedekler

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