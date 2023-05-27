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Borussia Dortmund - Mainz 05 Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Donyell Malen, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Borussia Dortmund, Julian Brandt ile köşe vuruşu kullanıyor.
Raphael Guerreiro altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Emre Can altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Borussia Dortmund takımında Raphael Guerreiro, sarı kart görüyor.
Borussia Dortmund takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Karim Adeyemi çıkıyor ve yerine Marco Reus oyuna giriyor.
Mainz 05, Edimilson Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.
Raphael Guerreiro altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Lee Jae-Sung, gol pasını veren isim.
GOL! Karim Onisiwo ile Mainz 05 farkı 2'ye çıkarıyor.
Kazanılan penaltıyı Sebastien Haller kaçırıyor.
Golün asistini yapan isim Edimilson Fernandes.
GOL! Andreas Hanche-Olsen takımını öne geçiren golü atıyor.
Edimilson Fernandes ile Mainz 05 takımı köşe vuruşu kullanacak.
Borussia Dortmund, Julian Brandt ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sebastien Haller rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Bu dakikada Borussia Dortmund takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Donyell Malen
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.