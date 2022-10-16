SPOR

Tüm maçlar
Stadyum Santiago Bernabéu Hakem Jose Maria Sanchez Maç Saati 16 Ekim 17:15
33'
1 0
Real Madrid
Real Madrid
Barcelona
Barcelona
Karim Benzema 12'

Canlı Maç Anlatımı Real Madrid - Barcelona Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Barcelona takımı Ousmane Dembele ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ousmane Dembele tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Ceza sahası içinde topla buluşan Robert Lewandowski, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Barcelona takımı Robert Lewandowski ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Robert Lewandowski tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Gooolll | Real Madrid

    GOL! Karim Benzema Real Madrid takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Real Madrid

    Toni Kroos ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Vinicius Junior atak yönüne göre sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Ofsayt | Barcelona

    Ofsayt bayrağı Ousmane Dembele için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Real Madrid Barcelona Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Real Madrid Real Madrid
0 0 %
Barcelona Barcelona
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
1
3
Kurtarış
1
0
Korner
1
0
Faul
4
2
Ofsayt
1
3
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Real Madrid Barcelona Maç Kadroları

Real Madrid Real Madrid İlk 11

Teknik Direktör: Carlo Ancelotti

Barcelona Barcelona İlk 11

Teknik Direktör: Xavi

Real Madrid Real Madrid Yedekler

Barcelona Barcelona Yedekler

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.