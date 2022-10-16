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Real Madrid - Barcelona Canlı Maç Anlatımı
Barcelona takımı Ousmane Dembele ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ousmane Dembele tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Robert Lewandowski, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Barcelona takımı Robert Lewandowski ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Robert Lewandowski tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
GOL! Karim Benzema Real Madrid takımını öne geçiren golü atıyor.
Toni Kroos ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.
Vinicius Junior atak yönüne göre sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ofsayt bayrağı Ousmane Dembele için kalkıyor
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.