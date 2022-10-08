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Stadyum San Siro Hakem Daniele Orsato Maç Saati 08 Ekim 19:00
İYS
İY: 1 - 0
1 0
Milan
Milan
Juventus
Juventus
Fikayo Tomori 45'

Canlı Maç Anlatımı Milan - Juventus Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor

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    45'
    Korner | Milan

    Milan, Theo Hernandez ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    45'
    Gooolll | Milan

    GOL! Fikayo Tomori Milan takımını öne geçiren golü atıyor.

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    36'
    İsabetsiz Şut | Milan

    Milan takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ismael Bennacer tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    36'
    Engellenen Şut | Milan

    Rafael Leao rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    34'
    İsabetsiz Şut | Milan

    Bu dakikada Milan takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Rafael Leao

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    31'
    İsabetsiz Şut | Milan

    Tommaso Pobega altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    31'
    Korner | Milan

    Theo Hernandez ile Milan takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    30'
    Korner | Milan

    Milan, Brahim Diaz ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    30'
    Engellenen Şut | Milan

    Milan takımından Rafael Leao şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    29'
    Korner | Milan

    Milan, Rafael Leao ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    26'
    Sarı Kart | Juventus

    Juventus takımında Juan Cuadrado, sarı kart görüyor.

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    21'
    Engellenen Şut | Juventus

    Filip Kostic ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    20'
    Korner | Milan

    Sandro Tonali ile Milan takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    20'
    İsabetsiz Şut | Milan

    Milan takımından Rafael Leao tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    14'
    İsabetsiz Şut | Juventus

    Danilo Luiz şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    9'
    İsabetsiz Şut | Juventus

    Juan Cuadrado şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    3'
    Engellenen Şut | Milan

    Theo Hernandez, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Milan Juventus Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Milan Milan
0 0 %
Juventus Juventus
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
7
4
Kurtarış
1
0
Korner
5
0
Faul
2
4
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Milan Juventus Maç Kadroları

Milan Milan İlk 11

Teknik Direktör: Stefano Pioli

Juventus Juventus İlk 11

Teknik Direktör: Massimiliano Allegri

Milan Milan Yedekler

Juventus Juventus Yedekler

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