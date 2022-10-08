Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Milan - Juventus Canlı Maç Anlatımı
Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor
Milan, Theo Hernandez ile köşe vuruşu kullanıyor.
GOL! Fikayo Tomori Milan takımını öne geçiren golü atıyor.
Milan takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ismael Bennacer tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Rafael Leao rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Bu dakikada Milan takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Rafael Leao
Tommaso Pobega altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Theo Hernandez ile Milan takımı köşe vuruşu kullanacak.
Milan, Brahim Diaz ile köşe vuruşu kullanıyor.
Milan takımından Rafael Leao şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Milan, Rafael Leao ile köşe vuruşu kullanıyor.
Juventus takımında Juan Cuadrado, sarı kart görüyor.
Filip Kostic ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Sandro Tonali ile Milan takımı köşe vuruşu kullanacak.
Milan takımından Rafael Leao tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Danilo Luiz şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Juan Cuadrado şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Theo Hernandez, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.