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Napoli - Salernitana Canlı Maç Anlatımı
Napoli, Piotr Zielinski ile köşe vuruşu kullanıyor.
Khvicha Kvaratskhelia, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Napoli takımından Andre Zambo Anguissa şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Piotr Zielinski ile Napoli takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Salernitana takımında oyuncu değişikliği; Antonio Candreva oyundan çıkarken Erik Botheim oyuna giren isim.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Khvicha Kvaratskhelia ofsayta yakalanıyor.
Napoli, Piotr Zielinski ile köşe vuruşu kullanıyor.
Napoli takımından Amir Rrahmani tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Napoli takımından Andre Zambo Anguissa çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Napoli, Piotr Zielinski ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Boulaye Dia, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Piotr Zielinski ile Napoli takımı köşe vuruşu kullanacak.
Napoli takımından Giovanni Di Lorenzo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Napoli, Piotr Zielinski ile köşe vuruşu kullanıyor.
Mathias Olivera, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Napoli takımından Victor Osimhen şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.