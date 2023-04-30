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Stadyum Stadio Diego Armando Maradona Hakem Matteo Marcenaro Maç Saati 30 Nisan 16:00
56'
İY: 0 - 0
0 0
Napoli
Napoli
Salernitana
Salernitana

Canlı Maç Anlatımı Napoli - Salernitana Canlı Maç Anlatımı

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    53'
    Korner | Napoli

    Napoli, Piotr Zielinski ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    51'
    İsabetsiz Şut | Napoli

    Khvicha Kvaratskhelia, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    48'
    Engellenen Şut | Napoli

    Napoli takımından Andre Zambo Anguissa şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    47'
    Korner | Napoli

    Piotr Zielinski ile Napoli takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    46'
    Oyuna Girme | Salernitana

    Salernitana takımında oyuncu değişikliği; Antonio Candreva oyundan çıkarken Erik Botheim oyuna giren isim.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    Ofsayt | Napoli

    Khvicha Kvaratskhelia ofsayta yakalanıyor.

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    31'
    Korner | Napoli

    Napoli, Piotr Zielinski ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    31'
    İsabetsiz Şut | Napoli

    Napoli takımından Amir Rrahmani tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    30'
    Engellenen Şut | Napoli

    Napoli takımından Andre Zambo Anguissa çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    28'
    Korner | Napoli

    Napoli, Piotr Zielinski ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    27'
    İsabetsiz Şut | Salernitana

    Ceza sahası içinde topla buluşan Boulaye Dia, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    24'
    Korner | Napoli

    Piotr Zielinski ile Napoli takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    24'
    İsabetsiz Şut | Napoli

    Napoli takımından Giovanni Di Lorenzo tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    12'
    Korner | Napoli

    Napoli, Piotr Zielinski ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    12'
    İsabetsiz Şut | Napoli

    Mathias Olivera, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    2'
    İsabetsiz Şut | Napoli

    Napoli takımından Victor Osimhen şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Napoli Salernitana Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Napoli Napoli
0 0 %
Salernitana Salernitana
İsabetli Şut
3
0
İsabetsiz Şut
7
1
Kurtarış
0
3
Korner
6
0
Faul
4
5
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Napoli Salernitana Maç Kadroları

Napoli Napoli İlk 11

Teknik Direktör: Luciano Spalletti

Salernitana Salernitana İlk 11

Teknik Direktör: Paulo Sousa

Napoli Napoli Yedekler

Salernitana Salernitana Yedekler

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