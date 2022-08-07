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Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Güray Vural.
Houssam Ghacha, Victor Nelsson tarafından faulle durdurulduğu için Fraport TAV Antalyaspor serbest vuruş kullanacak.
Galatasaray takımında Victor Nelsson, sarı kart görüyor.
Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile serbest vuruş kullanacak.
Yunus Akgün, Houssam Ghacha tarafından faulle durduruluyor.
Galatasaray takımından Sacha Boey sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Soner Aydoğdu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Fraport TAV Antalyaspor adına Soner Aydoğdu kullanacak.
Galatasaray takımında Kerem Aktürkoğlu faul yapıyor.
Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Muslera.
Haji Wright topa eliyle müdahale ediyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Alassane Ndao ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Houssam Ghacha ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Galatasaray takımında Victor Nelsson orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.
Rakip ceza sahasının yayında Haris Seferovic için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Fraport TAV Antalyaspor adına Güray Vural kullanacak.
Galatasaray takımında Emre Akbaba faul yapıyor. Taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Houssam Ghacha.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.