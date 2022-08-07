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Stadyum Corendon Airlines Park Hakem Atilla Karaoğlan Maç Saati 07 Ağustos 21:45
18'
0 0
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
Galatasaray
Galatasaray

Canlı Maç Anlatımı Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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    17'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Ceza sahası içinde topla buluşan Emre Akbaba, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    14'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Güray Vural.

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    14'
    Faul | Galatasaray

    Houssam Ghacha, Victor Nelsson tarafından faulle durdurulduğu için Fraport TAV Antalyaspor serbest vuruş kullanacak.

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    14'
    Sarı Kart | Galatasaray

    Galatasaray takımında Victor Nelsson, sarı kart görüyor.

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    13'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    13'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile serbest vuruş kullanacak.

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    13'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Yunus Akgün, Houssam Ghacha tarafından faulle durduruluyor.

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    10'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Sacha Boey sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    9'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Soner Aydoğdu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    9'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Fraport TAV Antalyaspor adına Soner Aydoğdu kullanacak.

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    8'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Kerem Aktürkoğlu faul yapıyor.

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    7'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Muslera.

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    7'
    Elle Oynama | Fraport TAV Antalyaspor

    Haji Wright topa eliyle müdahale ediyor.

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    6'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Alassane Ndao ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    5'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Houssam Ghacha ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

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    5'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Victor Nelsson orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

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    4'
    Ofsayt | Galatasaray

    Rakip ceza sahasının yayında Haris Seferovic için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    3'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Fraport TAV Antalyaspor adına Güray Vural kullanacak.

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    2'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Emre Akbaba faul yapıyor. Taç çizgisine yakın bir noktada faul yapılan oyuncu Houssam Ghacha.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Fraport TAV Antalyaspor Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
2
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
2
5
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Fraport TAV Antalyaspor Galatasaray Maç Kadroları

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

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