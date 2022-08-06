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Stadyum Sivas 4 Eylül Stadyumu Hakem Ali Şansalan Maç Saati 06 Ağustos 19:15
İYS
İY: 0 - 1
0 1
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
Gaziantep FK
Gaziantep FK
22' Alexandru Maxim

Canlı Maç Anlatımı Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    45'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile serbest vuruş kullanacak.

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    45'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Papy Djilobodji faul yapıyor.

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    45'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Caner Osmanpaşa geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Mustafa Eskihellaç faul yapıyor.

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    44'
    Ofsayt | Gaziantep FK

    Stelios Kitsiou için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    43'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Uğur Çiftçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    41'
    İsabetli Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    41'
    Engellenen Şut | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Joao Figueiredo çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Uğur Çiftçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Max Gradel.

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    39'
    Sarı Kart | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Papy Djilobodji hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Papy Djilobodji faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Uğur Çiftçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Dimitrios Goutas tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Sarı Kart | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Caner Osmanpaşa hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Erdoğan Yeşilyurt şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Robin Yalçın ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Robin Yalçın.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Stelios Kitsiou faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Ofsayt | Demir Grup Sivasspor

    Kerem Atakan Kesgin rakip ceza sahasının dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktada ofsayta yakalanıyor.

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    26'
    Korner | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Alexandru Maxim geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Elle Oynama | Demir Grup Sivasspor

    Hakem, Mustapha Yatabare tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

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    22'
    Gooolll | Gaziantep FK

    GOL! Alexandru Maxim takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Uğur Çiftçi faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Ceza sahası içinde topla buluşan Papy Djilobodji, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Korner | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Engellenen Şut | Gaziantep FK

    Bu dakikada Gaziantep FK takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Mustafa Eskihellaç

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Ofsayt | Demir Grup Sivasspor

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sol köşe bayrağına yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Uğur Çiftçi

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Matej Hanousek sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Fredrik Ulvestad ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Mustafa Eskihellaç, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada Fredrik Ulvestad tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Papy Djilobodji geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Mustafa Eskihellaç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fredrik Ulvestad geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Elle Oynama | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Joao Figueiredo topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Korner | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Muammer Yıldırım ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Papy Djilobodji faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Papy Djilobodji.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Taç çizgisine yakın bir yerde Joao Figueiredo, Murat Paluli tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetli Şut | Demir Grup Sivasspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Mustapha Yatabare, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Günay Güvenç kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Dimitrios Goutas faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Stelios Kitsiou ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Uğur Çiftçi faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ertuğrul Ersoy.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Günay Güvenç.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Demir Grup Sivasspor Gaziantep FK Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
0 0 %
Gaziantep FK Gaziantep FK
İsabetli Şut
1
2
İsabetsiz Şut
2
3
Kurtarış
1
1
Korner
1
4
Faul
6
6
Ofsayt
2
1
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Demir Grup Sivasspor Gaziantep FK Maç Kadroları

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gaziantep FK Gaziantep FK İlk 11

Teknik Direktör: Erol Bulut

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

Gaziantep FK Gaziantep FK Yedekler

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