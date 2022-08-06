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Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Demir Grup Sivasspor takımından Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile serbest vuruş kullanacak.
Gaziantep FK takımında Papy Djilobodji faul yapıyor.
Demir Grup Sivasspor takımının yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Caner Osmanpaşa geçiyor.
Gaziantep FK takımında Mustafa Eskihellaç faul yapıyor.
Stelios Kitsiou için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Uğur Çiftçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Gaziantep FK takımından Joao Figueiredo çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Uğur Çiftçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Max Gradel.
Gaziantep FK takımında Papy Djilobodji hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Gaziantep FK takımında Papy Djilobodji faul yapıyor.
Uğur Çiftçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt ile köşe vuruşu kullanıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Dimitrios Goutas tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Caner Osmanpaşa hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Erdoğan Yeşilyurt şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Robin Yalçın ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Robin Yalçın.
Gaziantep FK takımında Stelios Kitsiou faul yapıyor.
Kerem Atakan Kesgin rakip ceza sahasının dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktada ofsayta yakalanıyor.
Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Erdoğan Yeşilyurt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Alexandru Maxim geçiyor.
Hakem, Mustapha Yatabare tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
GOL! Alexandru Maxim takımını öne geçiren golü atıyor.
Gaziantep FK, Alexandru Maxim ile serbest vuruş kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımında Uğur Çiftçi faul yapıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Papy Djilobodji, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Bu dakikada Gaziantep FK takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Mustafa Eskihellaç
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sol köşe bayrağına yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Uğur Çiftçi
Gaziantep FK takımından Matej Hanousek sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Fredrik Ulvestad ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Mustafa Eskihellaç, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada Fredrik Ulvestad tarafından faule maruz kalıyor.
Gaziantep FK takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Papy Djilobodji geçiyor.
Gaziantep FK takımından Mustafa Eskihellaç ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fredrik Ulvestad geçiyor.
Gaziantep FK takımında Joao Figueiredo topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Demir Grup Sivasspor, Muammer Yıldırım ile serbest vuruş kullanacak.
Gaziantep FK takımında Papy Djilobodji faul yapıyor.
Alexandru Maxim ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Gaziantep FK takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Papy Djilobodji.
Taç çizgisine yakın bir yerde Joao Figueiredo, Murat Paluli tarafından faule maruz kalıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Mustapha Yatabare, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Günay Güvenç kurtarıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Dimitrios Goutas faul yapıyor.
Gaziantep FK, Stelios Kitsiou ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımında Uğur Çiftçi faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ertuğrul Ersoy.
Gaziantep FK takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Günay Güvenç.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.