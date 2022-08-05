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Stadyum Atatürk Olimpiyat Hakem Arda Kardeşler Maç Saati 05 Ağustos 21:00
16'
0 0
İstanbulspor
İstanbulspor
Trabzonspor
Trabzonspor

Canlı Maç Anlatımı İstanbulspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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    16'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Jens Larsen, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci David Jensen kurtarıyor.

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    16'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Eren Elmalı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    14'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Dorukhan Toköz önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    14'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetli Şut | Trabzonspor

    Trezeguet, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci David Jensen kurtarıyor.

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    9'
    Korner | Trabzonspor

    Abdülkadir Ömür ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Faul | İstanbulspor

    Okan Erdoğan - Andreas Cornelius mücadelesinde hakem, Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Uğurcan Çakır geçiyor.

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    7'
    Faul | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında Kristal Abazaj faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    Ali Yaşar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor, Ali Yaşar ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Trabzonspor

    Kristal Abazaj, Eren Elmalı tarafından faulle durdurulduğu için İstanbulspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımı Eren Elmalı ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Eren Elmalı tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | İstanbulspor

    Ferhat Yazgan - Anastasios Bakasetas mücadelesinde hakem, Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

İstanbulspor Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
İstanbulspor İstanbulspor
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
0
2
Kurtarış
1
0
Korner
0
3
Faul
3
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

İstanbulspor Trabzonspor Maç Kadroları

İstanbulspor İstanbulspor İlk 11

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

İstanbulspor İstanbulspor Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

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