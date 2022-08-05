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İstanbulspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Jens Larsen, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci David Jensen kurtarıyor.
Trabzonspor takımından Eren Elmalı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Dorukhan Toköz önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trezeguet, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci David Jensen kurtarıyor.
Abdülkadir Ömür ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Okan Erdoğan - Andreas Cornelius mücadelesinde hakem, Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.
Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Uğurcan Çakır geçiyor.
İstanbulspor takımında Kristal Abazaj faul yapıyor.
Ali Yaşar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İstanbulspor, Ali Yaşar ile serbest vuruş kullanacak.
Kristal Abazaj, Eren Elmalı tarafından faulle durdurulduğu için İstanbulspor serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor, Abdülkadir Ömür ile köşe vuruşu kullanıyor.
Trabzonspor takımı Eren Elmalı ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Eren Elmalı tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile serbest vuruş kullanacak.
Ferhat Yazgan - Anastasios Bakasetas mücadelesinde hakem, Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.