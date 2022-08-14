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Corendon Alanyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Corendon Alanyaspor takımında Leroy Fer faul yapıyor.
Corendon Alanyaspor takımında Leroy Fer, sarı kart görüyor.
Rakip yarı alanın ortalarında Georges-Kevin N'Koudou için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Beşiktaş, Arthur Masuaku ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Berkay Vardar, Daniel Candeias tarafından faulle durduruluyor. Beşiktaş, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Corendon Alanyaspor, Jure Balkovec ile köşe vuruşu kullanıyor.
GOL! Salih Uçan ile Beşiktaş farkı 2'ye çıkarıyor.
Rachid Ghezzal, gol pasını veren isim.
Corendon Alanyaspor takımında Oussama Targhalline faul yapıyor.
Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Salih Uçan geçiyor.
Corendon Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jure Balkovec geçiyor.
Beşiktaş takımında Wout Weghorst hakem Yasin Kol tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Jure Balkovec, Wout Weghorst tarafından faule maruz kalıyor.
Beşiktaş, Arthur Masuaku ile serbest vuruş kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımında Daniel Candeias faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Gedson Fernandes.
Jure Balkovec ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımından Jure Balkovec ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Zinedine Ferhat sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Wilson Eduardo, Emrecan Uzunhan tarafından faule maruz kalıyor.
Corendon Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Leroy Fer geçiyor.
Beşiktaş takımında Emrecan Uzunhan, sarı kart görüyor.
Beşiktaş, Arthur Masuaku ile serbest vuruş kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımında Wilson Eduardo faul yapıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Tayfur Bingöl ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol çaprazdan Oussama Targhalline ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Salih Uçan ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Salih Uçan.
Daniel Candeias - Gedson Fernandes mücadelesinde hakem, Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.
Corendon Alanyaspor takımından Zinedine Ferhat şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Beşiktaş takımında Berkay Vardar faul yapıyor.
Corendon Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Efkan Bekiroğlu geçiyor.
Beşiktaş takımında Georges-Kevin N'Koudou faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Efkan Bekiroğlu.
Corendon Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Efkan Bekiroğlu geçiyor.
Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Arthur Masuaku geçiyor.
Wout Weghorst, Daniel Candeias tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jure Balkovec geçiyor.
Beşiktaş takımında Rachid Ghezzal faul yapıyor. Ceza sahasının önündeki bir noktada faul yapılan oyuncu Jure Balkovec.
Golün asistini yapan isim Wout Weghorst.
GOL! Georges-Kevin N'Koudou takımını öne geçiren golü atıyor.
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fatih Aksoy.
Beşiktaş takımında Georges-Kevin N'Koudou hakem Yasin Kol tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Beşiktaş takımında Georges-Kevin N'Koudou faul yapıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.