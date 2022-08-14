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Stadyum Alanya Oba Stadyumu Hakem Yasin Kol Maç Saati 14 Ağustos 21:45
28'
0 2
Corendon Alanyaspor
Corendon Alanyaspor
Beşiktaş
Beşiktaş
3' Georges-Kevin N'Koudou 21' Salih Uçan

Canlı Maç Anlatımı Corendon Alanyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Leroy Fer faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    Sarı Kart | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Leroy Fer, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Ofsayt | Beşiktaş

    Rakip yarı alanın ortalarında Georges-Kevin N'Koudou için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Arthur Masuaku ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Berkay Vardar, Daniel Candeias tarafından faulle durduruluyor. Beşiktaş, taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Jure Balkovec ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Salih Uçan ile Beşiktaş farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Asist | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Oussama Targhalline faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Salih Uçan geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jure Balkovec geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Wout Weghorst hakem Yasin Kol tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | Beşiktaş

    Jure Balkovec, Wout Weghorst tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Arthur Masuaku ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Daniel Candeias faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Gedson Fernandes.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Jure Balkovec ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Jure Balkovec ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Zinedine Ferhat sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Beşiktaş

    Wilson Eduardo, Emrecan Uzunhan tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Leroy Fer geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Emrecan Uzunhan, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Arthur Masuaku ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Wilson Eduardo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Tayfur Bingöl ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Sol çaprazdan Oussama Targhalline ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Salih Uçan ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Salih Uçan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Daniel Candeias - Gedson Fernandes mücadelesinde hakem, Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Zinedine Ferhat şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Berkay Vardar faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Efkan Bekiroğlu geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Georges-Kevin N'Koudou faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Efkan Bekiroğlu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Efkan Bekiroğlu geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Arthur Masuaku geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Wout Weghorst, Daniel Candeias tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jure Balkovec geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Rachid Ghezzal faul yapıyor. Ceza sahasının önündeki bir noktada faul yapılan oyuncu Jure Balkovec.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Asist | Beşiktaş

    Golün asistini yapan isim Wout Weghorst.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Georges-Kevin N'Koudou takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | Beşiktaş

    Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fatih Aksoy.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Georges-Kevin N'Koudou hakem Yasin Kol tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Georges-Kevin N'Koudou faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Corendon Alanyaspor Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
0
2
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
0
0
Korner
2
1
Faul
7
6
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
1
3
Kırmızı Kart
0
0

Corendon Alanyaspor Beşiktaş Maç Kadroları

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

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