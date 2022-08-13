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Galatasaray - Bitexen Giresunspor Canlı Maç Anlatımı
Galatasaray, Sergio Oliveira ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Galatasaray, Sergio Oliveira ile serbest vuruş kullanacak.
Bitexen Giresunspor takımında Sergen Piçinciol faul yapıyor.
Patrick Van Aanholt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
Yunus Akgün ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray takımından Sacha Boey ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.