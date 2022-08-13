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Stadyum NEF Stadyumu Hakem Kadir Sağlam Maç Saati 13 Ağustos 21:45
8'
0 0
Galatasaray
Galatasaray
Bitexen Giresunspor
Bitexen Giresunspor

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - Bitexen Giresunspor Canlı Maç Anlatımı

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    4'
    Direk | Galatasaray

    Galatasaray, Sergio Oliveira ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

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    4'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray, Sergio Oliveira ile serbest vuruş kullanacak.

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    3'
    Faul | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımında Sergen Piçinciol faul yapıyor.

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    2'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Patrick Van Aanholt ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Yunus Akgün ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    1'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Sacha Boey ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

Galatasaray Bitexen Giresunspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
2
0
Kurtarış
1
0
Korner
1
0
Faul
0
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray Bitexen Giresunspor Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor İlk 11

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor Yedekler

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