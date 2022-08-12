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Stadyum Medical Park Stadyumu Hakem Abdulkadir Bitigen Maç Saati 12 Ağustos 21:00
28'
0 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor

Canlı Maç Anlatımı Trabzonspor - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı

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    27'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Kamil Ahmet Çörekçi.

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    27'
    Elle Oynama | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Trezeguet topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

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    20'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Erce Kardeşler.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Trabzonspor

    Erce Kardeşler, Vitor Hugo tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Edin Visca tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Edin Visca ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetli Şut | Atakaş Hatayspor

    Ayoub El Kaabi tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Şut | Atakaş Hatayspor

    Musa Çağıran şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Eren Elmalı ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Kamil Ahmet Çörekçi faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Simon Falette ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | Trabzonspor

    Ognjen Vranjes, Trezeguet tarafından faulle durdurulduğu için Atakaş Hatayspor yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Trezeguet tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Vitor Hugo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Sarı Kart | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro hakem Abdulkadir Bitigen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Saba Lobjanidze ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Saba Lobjanidze ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Saba Lobjanidze ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Musa Çağıran geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Trabzonspor

    Ruben Ribeiro, Manolis Siopis tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Eren Elmalı ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Trezeguet tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trezeguet şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Manolis Siopis.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Doğucan Haspolat, Musa Çağıran tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Trabzonspor

    Trabzonspor, Edin Visca ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Simon Falette faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Trabzonspor

    Sol çaprazdan Trezeguet ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Ruben Ribeiro ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında Doğucan Haspolat faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Simon Falette.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Trabzonspor

    Ruben Ribeiro, Anastasios Bakasetas tarafından faulle durdurulduğu için Atakaş Hatayspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Ognjen Vranjes ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Trabzonspor Atakaş Hatayspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Trabzonspor Trabzonspor
0 0 %
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
İsabetli Şut
1
2
İsabetsiz Şut
5
1
Kurtarış
2
1
Korner
2
2
Faul
6
4
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Trabzonspor Atakaş Hatayspor Maç Kadroları

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor İlk 11

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor Yedekler

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