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Trabzonspor - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı
Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Kamil Ahmet Çörekçi.
Trabzonspor takımında Trezeguet topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Erce Kardeşler.
Erce Kardeşler, Vitor Hugo tarafından faule maruz kalıyor.
Edin Visca tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.
Trabzonspor takımından Edin Visca ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ayoub El Kaabi tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Musa Çağıran şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor, Eren Elmalı ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımında Kamil Ahmet Çörekçi faul yapıyor.
Atakaş Hatayspor, Simon Falette ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Ognjen Vranjes, Trezeguet tarafından faulle durdurulduğu için Atakaş Hatayspor yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor takımından Trezeguet tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Vitor Hugo.
Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro faul yapıyor.
Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro hakem Abdulkadir Bitigen tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Saba Lobjanidze ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Saba Lobjanidze ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Saba Lobjanidze ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Musa Çağıran geçiyor.
Ruben Ribeiro, Manolis Siopis tarafından faulle durduruluyor.
Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Eren Elmalı ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.
Trezeguet tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Trezeguet şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Manolis Siopis.
Doğucan Haspolat, Musa Çağıran tarafından faulle durdurulduğu için Trabzonspor serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Trabzonspor, Edin Visca ile serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımında Simon Falette faul yapıyor.
Sol çaprazdan Trezeguet ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor, Ruben Ribeiro ile serbest vuruş kullanacak.
Trabzonspor takımında Doğucan Haspolat faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Simon Falette.
Ruben Ribeiro, Anastasios Bakasetas tarafından faulle durdurulduğu için Atakaş Hatayspor serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor, Ognjen Vranjes ile serbest vuruş kullanacak.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.