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Stadyum Yeni Adana Stadyumu Hakem Mert Güzenge Maç Saati 13 Ağustos 21:45
25'
0 0
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor

Canlı Maç Anlatımı Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

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    23'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Kerem Atakan Kesgin rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    22'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Muammer Yıldırım.

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    22'
    Faul | Adana Demirspor

    Aaron Appindangoye, Yaroslav Rakitskyi tarafından faulle durduruluyor.

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    21'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Henry Onyekuru, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Muammer Yıldırım kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Kerem Atakan Kesgin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Younes Belhanda ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Younes Belhanda.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Kerem Atakan Kesgin faul yapıyor.

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    19'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Robin Yalçın - Jonas Svensson mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.

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    19'
    Korner | Adana Demirspor

    Younes Belhanda ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Jonas Svensson tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Younes Belhanda ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Samet Akaydin şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Babajide Akintola ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    17'
    İsabetsiz Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımı Younes Belhanda ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Younes Belhanda tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Kerem Atakan Kesgin ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    13'
    Engellenen Şut | Demir Grup Sivasspor

    Robin Yalçın rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Henry Onyekuru, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Muammer Yıldırım kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Babajide Akintola ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Rakip yarı alanın ortalarında Britt Assombalonga topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    10'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Rakip ceza sahası önünden Younes Belhanda ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    9'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Max Gradel tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Robin Yalçın geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Elle Oynama | Adana Demirspor

    Hakem, Britt Assombalonga tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Aaron Appindangoye ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Adana Demirspor

    Erdoğan Yeşilyurt, Kevin Rodrigues tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Younes Belhanda sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Adana Demirspor

    Adana Demirspor, Younes Belhanda ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Babajide Akintola tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Samet Akaydin şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Adana Demirspor

    Mustapha Yatabare, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Yaroslav Rakitskyi tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Demir Grup Sivasspor adına Murat Paluli kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetli Şut | Adana Demirspor

    Badou Ndiaye, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şut çekiyor, kaleci Muammer Yıldırım kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Adana Demirspor Demir Grup Sivasspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Adana Demirspor Adana Demirspor
0 0 %
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
İsabetli Şut
6
0
İsabetsiz Şut
3
3
Kurtarış
0
6
Korner
3
1
Faul
4
2
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Adana Demirspor Demir Grup Sivasspor Maç Kadroları

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

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