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Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
Kerem Atakan Kesgin rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Muammer Yıldırım.
Aaron Appindangoye, Yaroslav Rakitskyi tarafından faulle durduruluyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Henry Onyekuru, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Muammer Yıldırım kurtarıyor.
Kerem Atakan Kesgin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Younes Belhanda ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Younes Belhanda.
Demir Grup Sivasspor takımında Kerem Atakan Kesgin faul yapıyor.
Robin Yalçın - Jonas Svensson mücadelesinde hakem, Adana Demirspor lehine faul kararı veriyor.
Younes Belhanda ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Adana Demirspor takımından Jonas Svensson tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Adana Demirspor, Younes Belhanda ile serbest vuruş kullanacak.
Adana Demirspor takımından Samet Akaydin şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Adana Demirspor takımından Babajide Akintola ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımı Younes Belhanda ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Younes Belhanda tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Kerem Atakan Kesgin ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Robin Yalçın rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Henry Onyekuru, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Muammer Yıldırım kurtarıyor.
Adana Demirspor takımından Babajide Akintola ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Rakip yarı alanın ortalarında Britt Assombalonga topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Rakip ceza sahası önünden Younes Belhanda ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Max Gradel tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Robin Yalçın geçiyor.
Hakem, Britt Assombalonga tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Demir Grup Sivasspor, Aaron Appindangoye ile serbest vuruş kullanacak.
Erdoğan Yeşilyurt, Kevin Rodrigues tarafından faule maruz kalıyor.
Adana Demirspor takımından Younes Belhanda sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor, Younes Belhanda ile köşe vuruşu kullanıyor.
Adana Demirspor takımından Babajide Akintola tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Adana Demirspor takımından Samet Akaydin şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Mustapha Yatabare, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Yaroslav Rakitskyi tarafından faule maruz kalıyor.
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Demir Grup Sivasspor adına Murat Paluli kullanacak.
Badou Ndiaye, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şut çekiyor, kaleci Muammer Yıldırım kurtarıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.