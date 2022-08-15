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arabam.com Konyaspor - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı
Amir Hadziahmetovic, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Sol çaprazdan Zymer Bytyqi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Muhammet Demir ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Rakip ceza sahası önünden Danijel Aleksic ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Ahmet Oğuz sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Youssouf Ndayishimiye tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Youssouf Ndayishimiye.
Muhammet Demir - Mahmut Tekdemir mücadelesinde hakem, Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.
Bu dakikada Medipol Başakşehir takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Mahmut Tekdemir
Zymer Bytyqi şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Konrad Michalak geçiyor.
Konrad Michalak, Lucas Lima tarafından faulle durduruluyor.
Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ çaprazdan Konrad Michalak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımından Mahmut Tekdemir ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.