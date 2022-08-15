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Stadyum Eskişehir Yeni Stadyumu Hakem Sarper Barış Saka Maç Saati 15 Ağustos 19:15
25'
0 0
arabam.com Konyaspor
arabam.com Konyaspor
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir

Canlı Maç Anlatımı arabam.com Konyaspor - Medipol Başakşehir Canlı Maç Anlatımı

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    19'
    Engellenen Şut | arabam.com Konyaspor

    Amir Hadziahmetovic, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    19'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Sol çaprazdan Zymer Bytyqi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    15'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Muhammet Demir ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    15'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Rakip ceza sahası önünden Danijel Aleksic ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    14'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Ahmet Oğuz sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    13'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Youssouf Ndayishimiye tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    13'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    12'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Deniz Türüç sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    11'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Youssouf Ndayishimiye.

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    11'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    Muhammet Demir - Mahmut Tekdemir mücadelesinde hakem, Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.

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    9'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Bu dakikada Medipol Başakşehir takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Mahmut Tekdemir

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    5'
    İsabetsiz Şut | arabam.com Konyaspor

    Zymer Bytyqi şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    5'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Konrad Michalak geçiyor.

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    5'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Konrad Michalak, Lucas Lima tarafından faulle durduruluyor.

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    4'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    3'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Sağ çaprazdan Konrad Michalak ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    1'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Mahmut Tekdemir ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

arabam.com Konyaspor Medipol Başakşehir Maç İstatistikleri

Topla Oynama
arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor
0 0 %
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
2
1
Kurtarış
1
0
Korner
0
1
Faul
1
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

arabam.com Konyaspor Medipol Başakşehir Maç Kadroları

arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor Yedekler

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

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