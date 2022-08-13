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Yukatel Kayserispor - İstanbulspor Canlı Maç Anlatımı
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Ali Yaşar ile İstanbulspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ali Yaşar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İstanbulspor takımından Ali Yaşar ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İstanbulspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Melih Kabasakal geçiyor.
Yukatel Kayserispor takımında Onur Bulut faul yapıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Miguel Cardoso çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
İstanbulspor takımından Kristal Abazaj tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
İstanbulspor takımından İbrahim Yılmaz şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Yukatel Kayserispor adına Majid Hosseini kullanacak.
Jetmir Topalli ile Emrah Başsan arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Jetmir Topalli. Taç çizgisine yakın bir bölgede Yukatel Kayserispor takımı oyuna başlayacak.
Rakip sahanın sağ kanadında kaleyi çaprazdan gören bir noktada Miguel Cardoso için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Onur Bulut ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Lionel Carole ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Andrea Bertolacci ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Gökhan Sazdağı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yukatel Kayserispor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Andrea Bertolacci.
İstanbulspor takımında Ferhat Yazgan faul yapıyor.
Mario Gavranovic ofsayta yakalanıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jetmir Topalli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İstanbulspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Melih Kabasakal.
Yukatel Kayserispor takımında Miguel Cardoso faul yapıyor.
Yukatel Kayserispor takımında Miguel Cardoso, sarı kart görüyor.
Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Emrah Başsan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yukatel Kayserispor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Emrah Başsan geçiyor.
Miguel Cardoso, Ali Yaşar tarafından faulle durduruluyor.
Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gustavo Campanharo geçiyor.
İstanbulspor takımında İbrahim Yılmaz faul yapıyor.
Yukatel Kayserispor, Lionel Carole ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Yeşil, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
İstanbulspor, Ali Yaşar ile köşe vuruşu kullanıyor.
İstanbulspor takımından Ali Yaşar ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İstanbulspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Okan Erdoğan.
Okan Erdoğan, Gökhan Sazdağı tarafından faulle durduruluyor. İstanbulspor, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu İbrahim Yılmaz
İstanbulspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Melih Kabasakal geçiyor.
Kristal Abazaj, Gustavo Campanharo tarafından faulle durduruluyor. İstanbulspor, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Ferhat Yazgan - Gustavo Campanharo mücadelesinde hakem, Yukatel Kayserispor lehine faul kararı veriyor.
Yukatel Kayserispor takımından Miguel Cardoso ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yukatel Kayserispor, Gustavo Campanharo ile serbest vuruş kullanacak.
Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Jetmir Topalli ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yukatel Kayserispor, Gustavo Campanharo ile serbest vuruş kullanacak.
İstanbulspor takımında Oğuzhan Berber faul yapıyor.
İstanbulspor takımından Melih Kabasakal şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
İstanbulspor takımından İbrahim Yılmaz çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
İstanbulspor, Ali Yaşar ile köşe vuruşu kullanıyor.
Melih Kabasakal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Golün asistini yapan isim Lionel Carole.
GOL! Miguel Cardoso takımını öne geçiren golü atıyor.
Andrea Bertolacci, Melih Kabasakal tarafından faulle durduruluyor. Yukatel Kayserispor, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Yukatel Kayserispor takımından Onur Bulut ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Yukatel Kayserispor adına Gustavo Campanharo kullanacak.
Yukatel Kayserispor takımından Mario Gavranovic sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.