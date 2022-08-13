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Stadyum Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Hakem Suat Arslanboğa Maç Saati 13 Ağustos 19:15
46'
İY: 1 - 0
1 0
Yukatel Kayserispor
Yukatel Kayserispor
İstanbulspor
İstanbulspor
Miguel Cardoso 4'

Canlı Maç Anlatımı Yukatel Kayserispor - İstanbulspor Canlı Maç Anlatımı

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    Korner | İstanbulspor

    Ali Yaşar ile İstanbulspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    45'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    Ali Yaşar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    İstanbulspor takımından Ali Yaşar ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Melih Kabasakal geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Onur Bulut faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Engellenen Şut | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Miguel Cardoso çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    43'
    İsabetsiz Şut | İstanbulspor

    İstanbulspor takımından Kristal Abazaj tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Şut | İstanbulspor

    İstanbulspor takımından İbrahim Yılmaz şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    41'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Yukatel Kayserispor adına Majid Hosseini kullanacak.

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    41'
    Faul | İstanbulspor

    Jetmir Topalli ile Emrah Başsan arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Jetmir Topalli. Taç çizgisine yakın bir bölgede Yukatel Kayserispor takımı oyuna başlayacak.

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    39'
    Ofsayt | Yukatel Kayserispor

    Rakip sahanın sağ kanadında kaleyi çaprazdan gören bir noktada Miguel Cardoso için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Onur Bulut ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Lionel Carole ile Yukatel Kayserispor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Andrea Bertolacci ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Gökhan Sazdağı ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Andrea Bertolacci.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Faul | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında Ferhat Yazgan faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Ofsayt | Yukatel Kayserispor

    Mario Gavranovic ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jetmir Topalli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Melih Kabasakal.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Miguel Cardoso faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Sarı Kart | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında Miguel Cardoso, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Emrah Başsan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Emrah Başsan geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Faul | İstanbulspor

    Miguel Cardoso, Ali Yaşar tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gustavo Campanharo geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Faul | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında İbrahim Yılmaz faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Korner | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Lionel Carole ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Şut | İstanbulspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Yeşil, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Korner | İstanbulspor

    İstanbulspor, Ali Yaşar ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    İstanbulspor takımından Ali Yaşar ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Okan Erdoğan.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Okan Erdoğan, Gökhan Sazdağı tarafından faulle durduruluyor. İstanbulspor, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Ofsayt | İstanbulspor

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu İbrahim Yılmaz

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Melih Kabasakal geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Kristal Abazaj, Gustavo Campanharo tarafından faulle durduruluyor. İstanbulspor, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Faul | İstanbulspor

    Ferhat Yazgan - Gustavo Campanharo mücadelesinde hakem, Yukatel Kayserispor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Miguel Cardoso ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Gustavo Campanharo ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Jetmir Topalli ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Gustavo Campanharo ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında Oğuzhan Berber faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Şut | İstanbulspor

    İstanbulspor takımından Melih Kabasakal şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Engellenen Şut | İstanbulspor

    İstanbulspor takımından İbrahim Yılmaz çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | İstanbulspor

    İstanbulspor, Ali Yaşar ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    Melih Kabasakal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Asist | Yukatel Kayserispor

    Golün asistini yapan isim Lionel Carole.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Gooolll | Yukatel Kayserispor

    GOL! Miguel Cardoso takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | İstanbulspor

    Andrea Bertolacci, Melih Kabasakal tarafından faulle durduruluyor. Yukatel Kayserispor, orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Onur Bulut ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Yukatel Kayserispor adına Gustavo Campanharo kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Mario Gavranovic sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Yukatel Kayserispor İstanbulspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor
0 0 %
İstanbulspor İstanbulspor
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
1
5
Kurtarış
1
0
Korner
3
3
Faul
4
7
Ofsayt
2
1
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Yukatel Kayserispor İstanbulspor Maç Kadroları

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

İstanbulspor İstanbulspor İlk 11

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor Yedekler

İstanbulspor İstanbulspor Yedekler

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