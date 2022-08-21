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Beşiktaş - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı
Valentin Rosier, gol pasını veren isim.
GOL! Wout Weghorst takımını öne geçiren golü atıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile serbest vuruş kullanacak.
Fabio Borini, Necip Uysal tarafından faule maruz kalıyor.
Beşiktaş takımından Arthur Masuaku Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Ahmed Musa faul yapıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Davide Biraschi çıkıyor ve yerine Salih Dursun oyuna giriyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Jackson Muleka, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Beşiktaş takımından Arthur Masuaku sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Salih Uçan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Beşiktaş adına şanssız an Jackson Muleka tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Salih Uçan ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Beşiktaş takımından Georges-Kevin N'Koudou şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Salih Uçan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Salih Uçan ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Georges-Kevin N'Koudou ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Beşiktaş, Wout Weghorst ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
Beşiktaş, Berkay Vardar ile köşe vuruşu kullanıyor.
Beşiktaş takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Romain Saiss.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Magomed Ozdoev faul yapıyor. Ceza sahasının önündeki bir noktada faul yapılan oyuncu Berkay Vardar.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Magomed Ozdoev, sarı kart görüyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Caner Erkin ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Fabio Borini ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımından Georges-Kevin N'Koudou sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımında Berkay Vardar faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Otabek Shukurov.
VavaCars Fatih Karagümrük, Levent Mercan ile serbest vuruş kullanacak.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.