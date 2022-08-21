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Stadyum Vodafone Park Hakem Arda Kardeşler Maç Saati 21 Ağustos 21:45
20'
1 0
Beşiktaş
Beşiktaş
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
Wout Weghorst 17'

Canlı Maç Anlatımı Beşiktaş - VavaCars Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı

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    17'
    Asist | Beşiktaş

    Valentin Rosier, gol pasını veren isim.

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    17'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Wout Weghorst takımını öne geçiren golü atıyor.

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    16'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile serbest vuruş kullanacak.

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    16'
    Faul | Beşiktaş

    Fabio Borini, Necip Uysal tarafından faule maruz kalıyor.

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    15'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Arthur Masuaku Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    15'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş, Arthur Masuaku ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

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    15'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Ahmed Musa faul yapıyor.

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    14'
    Oyuna Girme | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Davide Biraschi çıkıyor ve yerine Salih Dursun oyuna giriyor.

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    11'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Ceza sahası içinde topla buluşan Jackson Muleka, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    11'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Arthur Masuaku sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    11'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Salih Uçan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    10'
    Direk | Beşiktaş

    Beşiktaş adına şanssız an Jackson Muleka tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

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    10'
    Korner | Beşiktaş

    Salih Uçan ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    10'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Georges-Kevin N'Koudou şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    9'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Salih Uçan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Beşiktaş

    Salih Uçan ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Georges-Kevin N'Koudou ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    8'
    Direk | Beşiktaş

    Beşiktaş, Wout Weghorst ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

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    8'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Berkay Vardar ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    7'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Romain Saiss.

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    7'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Magomed Ozdoev faul yapıyor. Ceza sahasının önündeki bir noktada faul yapılan oyuncu Berkay Vardar.

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    7'
    Sarı Kart | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Magomed Ozdoev, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    Caner Erkin ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Fabio Borini ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Georges-Kevin N'Koudou sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Berkay Vardar faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Otabek Shukurov.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Levent Mercan ile serbest vuruş kullanacak.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Beşiktaş VavaCars Fatih Karagümrük Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Beşiktaş Beşiktaş
0 0 %
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
5
0
Kurtarış
0
0
Korner
3
1
Faul
2
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Beşiktaş VavaCars Fatih Karagümrük Maç Kadroları

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Valerien Ismael

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

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