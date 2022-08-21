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Medipol Başakşehir - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı
Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Yukatel Kayserispor adına Onur Bulut kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Nacer Chadli faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımından Nacer Chadli tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Berkay Özcan tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Medipol Başakşehir takımından Berkay Özcan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir, Lucas Biglia ile serbest vuruş kullanacak.
Ali Karimi - Lucas Biglia mücadelesinde hakem, Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.
Yukatel Kayserispor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lionel Carole.
Medipol Başakşehir takımında Deniz Türüç faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımında Deniz Türüç, sarı kart görüyor.
Yukatel Kayserispor takımından Emrah Başsan sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yukatel Kayserispor, Emrah Başsan ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Ahmed Touba ile Miguel Cardoso arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Ahmed Touba. Taç çizgisine yakın bir bölgede Yukatel Kayserispor takımı oyuna başlayacak.
Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
GOL! Nacer Chadli takımını öne geçiren golü atıyor.
Lucas Lima, gol pasını veren isim.
Medipol Başakşehir takımından Junior Caiçara sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir, Deniz Türüç ile köşe vuruşu kullanıyor.
Yukatel Kayserispor, Lionel Carole ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Junior Caiçara faul yapıyor.
Bu dakikada Yukatel Kayserispor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Mame Thiam
Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yukatel Kayserispor takımından Emrah Başsan sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımından Junior Caiçara tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Yukatel Kayserispor takımından Emrah Başsan sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Emrah Başsan geçiyor.
Mame Thiam, Deniz Türüç tarafından faulle durduruluyor.
Yukatel Kayserispor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ali Karimi.
Hakem, Deniz Türüç tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
Ofsayt bayrağı Mustafa Pektemek için kalkıyor
Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu Yukatel Kayserispor adına Miguel Cardoso kullanacak.
Yukatel Kayserispor takımından Miguel Cardoso sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımında Junior Caiçara faul yapıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.