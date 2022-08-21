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Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Yaşar Kemal Uğurlu Maç Saati 21 Ağustos 19:15
36'
1 0
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Yukatel Kayserispor
Yukatel Kayserispor
Nacer Chadli 22'

Canlı Maç Anlatımı Medipol Başakşehir - Yukatel Kayserispor Canlı Maç Anlatımı

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    34'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşu Yukatel Kayserispor adına Onur Bulut kullanacak.

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    33'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Nacer Chadli faul yapıyor.

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    32'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Nacer Chadli tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

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    30'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Berkay Özcan tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    30'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Berkay Özcan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    29'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Lucas Biglia ile serbest vuruş kullanacak.

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    28'
    Faul | Yukatel Kayserispor

    Ali Karimi - Lucas Biglia mücadelesinde hakem, Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.

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    27'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lionel Carole.

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    26'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Deniz Türüç faul yapıyor.

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    26'
    Sarı Kart | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Deniz Türüç, sarı kart görüyor.

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    25'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Emrah Başsan sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    25'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Emrah Başsan ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    25'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Ahmed Touba ile Miguel Cardoso arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Ahmed Touba. Taç çizgisine yakın bir bölgede Yukatel Kayserispor takımı oyuna başlayacak.

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    23'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    22'
    Gooolll | Medipol Başakşehir

    GOL! Nacer Chadli takımını öne geçiren golü atıyor.

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    22'
    Asist | Medipol Başakşehir

    Lucas Lima, gol pasını veren isim.

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    21'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Junior Caiçara sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    21'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Deniz Türüç ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    19'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor, Lionel Carole ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.

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    19'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Junior Caiçara faul yapıyor.

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    18'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Kayserispor

    Bu dakikada Yukatel Kayserispor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Mame Thiam

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    18'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Emrah Başsan sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Junior Caiçara tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Emrah Başsan sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Emrah Başsan geçiyor.

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    10'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Mame Thiam, Deniz Türüç tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ali Karimi.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Elle Oynama | Medipol Başakşehir

    Hakem, Deniz Türüç tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Ofsayt | Yukatel Kayserispor

    Ofsayt bayrağı Mustafa Pektemek için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Yukatel Kayserispor

    Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu Yukatel Kayserispor adına Miguel Cardoso kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Orta | Yukatel Kayserispor

    Yukatel Kayserispor takımından Miguel Cardoso sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Junior Caiçara faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Medipol Başakşehir Yukatel Kayserispor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
0 0 %
Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor
İsabetli Şut
3
0
İsabetsiz Şut
2
1
Kurtarış
0
2
Korner
1
0
Faul
7
2
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Medipol Başakşehir Yukatel Kayserispor Maç Kadroları

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor İlk 11

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

Yukatel Kayserispor Yukatel Kayserispor Yedekler

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