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İstanbulspor - arabam.com Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
Sağ çaprazdan Jetmir Topalli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İbrahim Yılmaz altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
İstanbulspor, Ali Yaşar ile köşe vuruşu kullanıyor.
Jetmir Topalli, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Robert Muric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Endri Cekici ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Guilherme Sitya ile arabam.com Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Oğuzhan Berber ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İstanbulspor, Valon Ethemi ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ali Yaşar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
arabam.com Konyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Ahmet Oğuz geçiyor.
Adil Demirbağ, taç çizgisine yakın bir noktada İbrahim Yılmaz tarafından faule maruz kalıyor.
Ceza sahasında Jetmir Topalli topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
İstanbulspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ali Yaşar geçiyor.
arabam.com Konyaspor takımında Adil Demirbağ faul yapıyor.
Sağ çaprazdan Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Robert Muric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Endri Cekici altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.