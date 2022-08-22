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Stadyum Esenyurt Necmi Kadıoğlu Hakem Burak Şeker Maç Saati 22 Ağustos 19:15
19'
0 0
İstanbulspor
İstanbulspor
arabam.com Konyaspor
arabam.com Konyaspor

Canlı Maç Anlatımı İstanbulspor - arabam.com Konyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    18'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    Sağ çaprazdan Jetmir Topalli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    17'
    Engellenen Şut | İstanbulspor

    İbrahim Yılmaz altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    17'
    Korner | İstanbulspor

    İstanbulspor, Ali Yaşar ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    16'
    İsabetli Şut | İstanbulspor

    Jetmir Topalli, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Ibrahim Sehic kurtarıyor.

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    16'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Robert Muric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    15'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Endri Cekici ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    15'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    15'
    Korner | arabam.com Konyaspor

    Guilherme Sitya ile arabam.com Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    14'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Oğuzhan Berber ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    13'
    Korner | İstanbulspor

    İstanbulspor, Valon Ethemi ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    11'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    Ali Yaşar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    8'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Ahmet Oğuz geçiyor.

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    8'
    Faul | İstanbulspor

    Adil Demirbağ, taç çizgisine yakın bir noktada İbrahim Yılmaz tarafından faule maruz kalıyor.

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    5'
    Ofsayt | İstanbulspor

    Ceza sahasında Jetmir Topalli topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    5'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ali Yaşar geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında Adil Demirbağ faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Sağ çaprazdan Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Robert Muric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Şut | arabam.com Konyaspor

    Endri Cekici altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

İstanbulspor arabam.com Konyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
İstanbulspor İstanbulspor
0 0 %
arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
0
1
Korner
2
1
Faul
1
1
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

İstanbulspor arabam.com Konyaspor Maç Kadroları

İstanbulspor İstanbulspor İlk 11

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

İstanbulspor İstanbulspor Yedekler

arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor Yedekler

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