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Stadyum Atatürk Olimpiyat Hakem Çağdaş Altay Maç Saati 27 Ağustos 19:15
İYS
İY: 2 - 0
2 0
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Salih Dursun 2' Fabio Borini 9'

Canlı Maç Anlatımı VavaCars Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor

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    45'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Salih Dursun.

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    45'
    Faul | MKE Ankaragücü

    Pepe – Ebrima Colley mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada VavaCars Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.

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    45'
    Sarı Kart | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Pepe hakem Çağdaş Altay tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    45'
    İsabetli Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Fabio Borini tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    45'
    Ofsayt | MKE Ankaragücü

    Giorgi Beridze ofsayta yakalanıyor.

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    45'
    Engellenen Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Jimmy Durmaz çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    45'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jimmy Durmaz geçiyor.

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    45'
    Faul | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Pepe faul yapıyor.

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    44'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Oğuz Ceylan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    44'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Marlon Rodrigues sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    41'
    Engellenen Şut | MKE Ankaragücü

    Jese Rodriguez tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    41'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Oğuz Ceylan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    39'
    Ofsayt | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ibrahim Dresevic için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    38'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile serbest vuruş kullanacak.

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    38'
    Elle Oynama | MKE Ankaragücü

    Hakem, Pepe tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

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    37'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Oğuz Ceylan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Marlon Rodrigues ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    36'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Pedrinho.

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    36'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Jese Rodriguez, Jimmy Durmaz tarafından faulle durduruluyor.

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    34'
    Ofsayt | MKE Ankaragücü

    Hakem Çağdaş Altay yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Federico Macheda için kaldırdı.

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    32'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Marlon Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    30'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü, Nihad Mujakic ile serbest vuruş kullanacak.

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    30'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Fabio Borini faul yapıyor.

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    28'
    Korner | MKE Ankaragücü

    Pepe ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    28'
    İsabetsiz Şut | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Marlon Rodrigues tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    28'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Pepe ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    21'
    Engellenen Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Ebrima Colley şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    21'
    İsabetli Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Mbaye Diagne tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Lawrence Nicholas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    19'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Pepe ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü, Pepe ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Salih Dursun faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Jese Rodriguez.

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    17'
    İsabetli Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Mbaye Diagne, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Bahadır Han Güngördü kurtarıyor.

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    16'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Fabio Borini ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    15'
    Faul | MKE Ankaragücü

    Sinan Osmanoğlu - Fabio Borini mücadelesinde hakem, MKE Ankaragücü yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede VavaCars Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Magomed Ozdoev ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Giorgi Beridze ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımından Oğuz Ceylan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Caner Erkin.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Asist | VavaCars Fatih Karagümrük

    Caner Erkin, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Gooolll | VavaCars Fatih Karagümrük

    GOL! Fabio Borini ile VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Elle Oynama | MKE Ankaragücü

    Hakem, Oğuz Ceylan tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Giorgi Beridze.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Salih Dursun faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Gooolll | VavaCars Fatih Karagümrük

    GOL! Salih Dursun takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Elle Oynama | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü takımında Oğuz Ceylan topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

VavaCars Fatih Karagümrük MKE Ankaragücü Maç İstatistikleri

Topla Oynama
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
0 0 %
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü
İsabetli Şut
6
1
İsabetsiz Şut
2
2
Kurtarış
1
4
Korner
0
1
Faul
4
6
Ofsayt
1
2
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

VavaCars Fatih Karagümrük MKE Ankaragücü Maç Kadroları

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü İlk 11

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü Yedekler

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