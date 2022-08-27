Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
VavaCars Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı
Maçın ilk yarısı 2-0 sonuçlanıyor
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Salih Dursun.
Pepe – Ebrima Colley mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada VavaCars Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.
MKE Ankaragücü takımında Pepe hakem Çağdaş Altay tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Fabio Borini tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Giorgi Beridze ofsayta yakalanıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Jimmy Durmaz çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Jimmy Durmaz geçiyor.
MKE Ankaragücü takımında Pepe faul yapıyor.
Oğuz Ceylan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
MKE Ankaragücü takımından Marlon Rodrigues sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Jese Rodriguez tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Oğuz Ceylan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ibrahim Dresevic için ofsayt bayrağı kalkıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile serbest vuruş kullanacak.
Hakem, Pepe tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
MKE Ankaragücü takımından Oğuz Ceylan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
MKE Ankaragücü takımından Marlon Rodrigues ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
MKE Ankaragücü takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Pedrinho.
Jese Rodriguez, Jimmy Durmaz tarafından faulle durduruluyor.
Hakem Çağdaş Altay yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Federico Macheda için kaldırdı.
Marlon Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
MKE Ankaragücü, Nihad Mujakic ile serbest vuruş kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Fabio Borini faul yapıyor.
Pepe ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.
MKE Ankaragücü takımından Marlon Rodrigues tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
MKE Ankaragücü takımından Pepe ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Ebrima Colley şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Mbaye Diagne tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Lawrence Nicholas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
MKE Ankaragücü takımından Pepe ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
MKE Ankaragücü, Pepe ile serbest vuruş kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Salih Dursun faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Jese Rodriguez.
Mbaye Diagne, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Bahadır Han Güngördü kurtarıyor.
Fabio Borini ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sinan Osmanoğlu - Fabio Borini mücadelesinde hakem, MKE Ankaragücü yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede VavaCars Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Magomed Ozdoev ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Giorgi Beridze ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
MKE Ankaragücü takımından Oğuz Ceylan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Caner Erkin.
Caner Erkin, gol pasını veren isim.
GOL! Fabio Borini ile VavaCars Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkarıyor.
Hakem, Oğuz Ceylan tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
MKE Ankaragücü takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Giorgi Beridze.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Salih Dursun faul yapıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile serbest vuruş kullanacak.
GOL! Salih Dursun takımını öne geçiren golü atıyor.
Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
MKE Ankaragücü takımında Oğuz Ceylan topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.