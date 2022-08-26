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Stadyum Yeni Hatay Stadyumu Hakem Suat Arslanboğa Maç Saati 26 Ağustos 21:00
İYS
İY: 1 - 2
1 2
Gaziantep FK
Gaziantep FK
Fraport TAV Antalyaspor
Fraport TAV Antalyaspor
Joao Figueiredo 28'
30' Haji Wright 40' Haji Wright

Canlı Maç Anlatımı Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Maçın ilk yarısı 1-2 sonuçlanıyor

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    45'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Papy Djilobodji ile serbest vuruş kullanacak.

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    45'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Fredy faul yapıyor.

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    45'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK, Günay Güvenç ile serbest vuruş kullanacak.

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    45'
    Korner | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    45'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Luiz Adriano faul yapıyor.

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    45'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ertuğrul Ersoy.

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    45'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Güray Vural faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Lazar Markovic.

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    45'
    İsabetsiz Orta | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımından Gökdeniz Bayrakdar sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    44'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Papy Djilobodji faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Martins.

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    43'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

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    43'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Lazar Markovic faul yapıyor.

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    40'
    Asist | Fraport TAV Antalyaspor

    Golün asistini yapan isim Fredy.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Gooolll | Fraport TAV Antalyaspor

    GOL! Haji Wright Fraport TAV Antalyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.

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    38'
    Korner | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    38'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    37'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Matej Hanousek ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Lazar Markovic ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Martins geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Faul | Gaziantep FK

    Alexandru Maxim - Fredy mücadelesinde hakem, Fraport TAV Antalyaspor lehine faul kararı veriyor.

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    30'
    Asist | Fraport TAV Antalyaspor

    Golün asistini yapan isim Fredy.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Gooolll | Fraport TAV Antalyaspor

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Fraport TAV Antalyaspor, Haji Wright ile aradığı golü buldu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Asist | Gaziantep FK

    Lazar Markovic, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Gooolll | Gaziantep FK

    GOL! Joao Figueiredo Gaziantep FK takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetli Şut | Gaziantep FK

    Joao Figueiredo tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Alexandru Maxim geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Fedor Kudryashov faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Engellenen Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Fredy rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında Veysel Sarı faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Joao Figueiredo.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Papy Djilobodji geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetli Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Haji Wright, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Günay Güvenç kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Şut | Gaziantep FK

    Marko Jevtovic rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Martins.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Mirza Cihan faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Şut | Fraport TAV Antalyaspor

    Haji Wright ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Frikik | Fraport TAV Antalyaspor

    Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımında Furkan Soyalp faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Gaziantep FK takımından Lazar Markovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Engellenen Şut | Gaziantep FK

    Mirza Cihan tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Gaziantep FK

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Stelios Kitsiou ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Gaziantep FK Fraport TAV Antalyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Gaziantep FK Gaziantep FK
0 0 %
Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor
İsabetli Şut
2
3
İsabetsiz Şut
2
2
Kurtarış
1
1
Korner
1
1
Faul
5
5
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Gaziantep FK Fraport TAV Antalyaspor Maç Kadroları

Gaziantep FK Gaziantep FK İlk 11

Teknik Direktör: Erol Bulut

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Nuri Şahin

Gaziantep FK Gaziantep FK Yedekler

Fraport TAV Antalyaspor Fraport TAV Antalyaspor Yedekler

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