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Gaziantep FK - Fraport TAV Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı
Maçın ilk yarısı 1-2 sonuçlanıyor
Gaziantep FK, Papy Djilobodji ile serbest vuruş kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Fredy faul yapıyor.
Gaziantep FK, Günay Güvenç ile serbest vuruş kullanacak.
Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile köşe vuruşu kullanıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Luiz Adriano faul yapıyor.
Gaziantep FK takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ertuğrul Ersoy.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Güray Vural faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Lazar Markovic.
Fraport TAV Antalyaspor takımından Gökdeniz Bayrakdar sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK takımında Papy Djilobodji faul yapıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Martins.
Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Gaziantep FK takımında Lazar Markovic faul yapıyor.
Golün asistini yapan isim Fredy.
GOL! Haji Wright Fraport TAV Antalyaspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Alexandru Maxim ile Gaziantep FK takımı köşe vuruşu kullanacak.
Gaziantep FK takımından Alexandru Maxim ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Gaziantep FK takımından Matej Hanousek ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Lazar Markovic ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Martins geçiyor.
Alexandru Maxim - Fredy mücadelesinde hakem, Fraport TAV Antalyaspor lehine faul kararı veriyor.
Golün asistini yapan isim Fredy.
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Fraport TAV Antalyaspor, Haji Wright ile aradığı golü buldu.
Lazar Markovic, gol pasını veren isim.
GOL! Joao Figueiredo Gaziantep FK takımını öne geçiren golü atıyor.
Joao Figueiredo tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Alexandru Maxim geçiyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Fedor Kudryashov faul yapıyor.
Fredy rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında Veysel Sarı faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Joao Figueiredo.
Gaziantep FK takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Papy Djilobodji geçiyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Haji Wright, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Günay Güvenç kurtarıyor.
Marko Jevtovic rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fraport TAV Antalyaspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Martins.
Gaziantep FK takımında Mirza Cihan faul yapıyor.
Haji Wright ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fraport TAV Antalyaspor, Fernando Martins ile serbest vuruş kullanacak.
Gaziantep FK takımında Furkan Soyalp faul yapıyor.
Gaziantep FK takımından Lazar Markovic ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Mirza Cihan tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Stelios Kitsiou ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.