Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı
Kasımpaşa takımından Bersant Celina çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Kasımpaşa, Ertuğrul Taşkıran ile serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımında Sadık Baş faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Mortadha Ben Ouanes.
Kasımpaşa takımından Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruben Ribeiro geçiyor.
Kasımpaşa takımında Turgay Gemicibaşı faul yapıyor.
Valentin Eysseric - Ruben Ribeiro mücadelesinde hakem, Atakaş Hatayspor lehine faul kararı veriyor.
Atakaş Hatayspor, Ruben Ribeiro ile serbest vuruş kullanacak.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Saba Lobjanidze ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Saba Lobjanidze ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahası içinde topla buluşan Valentin Eysseric, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Mamadou Fall ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Kasımpaşa, Valentin Eysseric ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.
Valentin Eysseric, orta yuvarlakta Ruben Ribeiro tarafından faule maruz kalıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Sadık Baş ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Stephane Bahoken rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Rakip ceza sahasının sol köşesinde Stephane Bahoken topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Kasımpaşa takımından Mamadou Fall sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Valentin Eysseric ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Ayoub El Kaabi tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Stephane Bahoken şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Kasımpaşa takımından Stephane Bahoken ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Saba Lobjanidze ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Saba Lobjanidze
Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Saba Lobjanidze ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ çaprazdan Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Haris Hajradinovic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Kasımpaşa, Valentin Eysseric ile serbest vuruş kullanacak.
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Mamadou Fall
Atakaş Hatayspor takımında Sadık Baş faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Valentin Eysseric.
Atakaş Hatayspor takımından Sadık Baş ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Atakaş Hatayspor, Saba Lobjanidze ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.