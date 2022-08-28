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Stadyum Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Hakem Mert Güzenge Maç Saati 28 Ağustos 19:15
35'
0 0
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor

Canlı Maç Anlatımı Kasımpaşa - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı

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    29'
    Engellenen Şut | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Bersant Celina çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    27'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Ertuğrul Taşkıran ile serbest vuruş kullanacak.

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    27'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Sadık Baş faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Mortadha Ben Ouanes.

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    26'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    25'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ruben Ribeiro geçiyor.

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    23'
    Faul | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımında Turgay Gemicibaşı faul yapıyor.

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    22'
    Faul | Kasımpaşa

    Valentin Eysseric - Ruben Ribeiro mücadelesinde hakem, Atakaş Hatayspor lehine faul kararı veriyor.

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    22'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Ruben Ribeiro ile serbest vuruş kullanacak.

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    21'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mortadha Ben Ouanes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    20'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Saba Lobjanidze ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    20'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Saba Lobjanidze ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    19'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Ceza sahası içinde topla buluşan Valentin Eysseric, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    18'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Mamadou Fall ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    17'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Valentin Eysseric ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

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    17'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Valentin Eysseric, orta yuvarlakta Ruben Ribeiro tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Sadık Baş ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    16'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Stephane Bahoken rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    15'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Rakip ceza sahasının sol köşesinde Stephane Bahoken topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    15'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Mamadou Fall sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Valentin Eysseric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Korner | Kasımpaşa

    Valentin Eysseric ile Kasımpaşa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    10'
    İsabetli Şut | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetli Şut | Atakaş Hatayspor

    Ayoub El Kaabi tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Stephane Bahoken şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Kasımpaşa

    Kasımpaşa takımından Stephane Bahoken ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Saba Lobjanidze ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Ofsayt | Atakaş Hatayspor

    Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Saba Lobjanidze

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Saba Lobjanidze ile Atakaş Hatayspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sağ çaprazdan Kamil Ahmet Çörekçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Şut | Kasımpaşa

    Ceza sahası içinde topla buluşan Haris Hajradinovic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Kasımpaşa

    Kasımpaşa, Valentin Eysseric ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Ofsayt | Kasımpaşa

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasının sağ köşesinde ofsayta düşen oyuncu Mamadou Fall

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Sadık Baş faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Valentin Eysseric.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Sadık Baş ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Korner | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Saba Lobjanidze ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Kasımpaşa Atakaş Hatayspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Kasımpaşa Kasımpaşa
0 0 %
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
İsabetli Şut
0
2
İsabetsiz Şut
5
1
Kurtarış
2
0
Korner
1
4
Faul
3
3
Ofsayt
2
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Kasımpaşa Atakaş Hatayspor Maç Kadroları

Kasımpaşa Kasımpaşa İlk 11

Teknik Direktör:

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor İlk 11

Teknik Direktör:

Kasımpaşa Kasımpaşa Yedekler

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor Yedekler

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