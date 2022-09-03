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Tüm maçlar
Stadyum Başakşehir Fatih Terim Hakem Ali Şansalan Maç Saati 03 Eylül 19:15
82'
İY: 1 - 0
1 0
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Corendon Alanyaspor
Corendon Alanyaspor
Serdar Gürler 23'

Canlı Maç Anlatımı Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    80'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Runar Runarsson.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    80'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Runar Runarsson, Philippe Keny tarafından faulle durdurulduğu için Corendon Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    79'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Ofsayt bayrağı Bertrand Traore için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    78'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Youssouf Ndayishimiye geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    78'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Lucas Lima, Daniel Candeias tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    77'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Hakem Ali Şansalan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Philippe Keny için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    76'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Philippe Keny şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    76'
    Oyuna Girme | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Serdar Gürler çıkıyor ve yerine Philippe Keny oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    76'
    Oyuna Girme | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Stefano Okaka oyundan çıkarken Bertrand Traore oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    75'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Mahmut Tekdemir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    74'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Jure Balkovec şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    73'
    Oyuna Girme | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Oğuz Aydın çıkıyor ve yerine Erencan Yardımcı oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    73'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Zinedine Ferhat ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    73'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Jure Balkovec ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    73'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Jure Balkovec ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    72'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Leroy Fer ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    72'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Stefano Okaka faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    72'
    Sarı Kart | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Stefano Okaka hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    71'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Leo Duarte ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    71'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Daniel Candeias faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    71'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Oğuz Aydın tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Biglia.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    Oyuna Girme | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Junior Caiçara çıkıyor ve yerine Ömer Ali Şahiner oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    70'
    Oyuna Girme | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Berkay Özcan çıkıyor ve yerine Danijel Aleksic oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    69'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Umut Güneş faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Berkay Özcan, Pedro Pereira tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Lima geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Lucas Biglia, Daniel Candeias tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    68'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Leo Duarte.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    İsabetli Şut | Corendon Alanyaspor

    Ceza sahası içinde topla buluşan Daniel Candeias, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Volkan Babacan kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mounir Chouiar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    66'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Mounir Chouiar ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    Sarı Kart | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Leroy Fer, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    65'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Stefano Okaka ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    Tehlikeli Hareket | Corendon Alanyaspor

    Leroy Fer tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    63'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Umut Güneş şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    62'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Idrissa Doumbia şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Lucas Lima ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    61'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Lucas Lima ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Engellenen Şut | Medipol Başakşehir

    Serdar Gürler tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Ofsayt | Corendon Alanyaspor

    Hakem Ali Şansalan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Oussama Targhalline için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Jure Balkovec ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    59'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Sağ çaprazdan Jure Balkovec ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Oussama Targhalline ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Oyuna Girme | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Wilson Eduardo çıkıyor ve yerine Oussama Targhalline oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Oyuna Girme | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Fatih Aksoy çıkıyor ve yerine Idrissa Doumbia oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Oyuna Girme | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Efkan Bekiroğlu çıkıyor ve yerine Daniel Candeias oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jure Balkovec ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Jure Balkovec ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    56'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Pedro Pereira sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Fatih Aksoy geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Berkay Özcan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mahmut Tekdemir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Junior Caiçara.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Oğuz Aydın – Serdar Gürler mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Hakem Ali Şansalan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Mounir Chouiar için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Biglia geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Wilson Eduardo faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Biglia.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Sarı Kart | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Umut Güneş, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Umut Güneş faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Çağan Kayra Erciyas ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Oğuz Aydın ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Zinedine Ferhat sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Junior Caiçara ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Engellenen Şut | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Efkan Bekiroğlu çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Furkan Bayır faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Stefano Okaka ile Leroy Fer arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Stefano Okaka.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Corendon Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Umut Güneş geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Volkan Babacan geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Efkan Bekiroğlu - Lucas Biglia mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mahmut Tekdemir geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Stefano Okaka, Furkan Bayır tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Lucas Biglia ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Jure Balkovec faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Oğuz Aydın ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Oğuz Aydın ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Zinedine Ferhat ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor, Jure Balkovec ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Zinedine Ferhat ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fatih Aksoy geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında Serdar Gürler faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Jure Balkovec.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Mahmut Tekdemir tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Rakip ceza sahası önünden Lucas Biglia ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Ofsayt | Corendon Alanyaspor

    Zinedine Ferhat için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Gooolll | Medipol Başakşehir

    GOL! Serdar Gürler takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetli Şut | Medipol Başakşehir

    Ceza sahası içinde topla buluşan Mounir Chouiar, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Runar Runarsson kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Ofsayt | Medipol Başakşehir

    Ofsayt bayrağı Stefano Okaka için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımından Mounir Chouiar sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Lucas Biglia şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | Medipol Başakşehir

    Lucas Lima ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Junior Caiçara.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Leo Duarte, Wilson Eduardo tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Jure Balkovec ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Jure Balkovec ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Efkan Bekiroğlu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımında Leroy Fer faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Şut | Corendon Alanyaspor

    Leroy Fer şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Biglia.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Oğuz Aydın ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Zinedine Ferhat ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Zinedine Ferhat ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Sağ çaprazdan Umut Güneş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Corendon Alanyaspor

    Jure Balkovec ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımından Oğuz Aydın sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Junior Caiçara.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Elle Oynama | Corendon Alanyaspor

    Efkan Bekiroğlu taç çizgisine yakın bir yerde topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Medipol Başakşehir

    Zinedine Ferhat, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Lucas Lima tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | Corendon Alanyaspor

    Corendon Alanyaspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Oğuz Aydın geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Faul | Corendon Alanyaspor

    Mounir Chouiar, taç çizgisine yakın bir yerde Pedro Pereira tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Frikik | Medipol Başakşehir

    Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetsiz Şut | Medipol Başakşehir

    Berkay Özcan önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Berkay Özcan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Medipol Başakşehir Corendon Alanyaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir
0 0 %
Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
6
7
Kurtarış
1
1
Korner
3
8
Faul
6
17
Ofsayt
4
2
Sarı Kart
1
2
Kırmızı Kart
0
0

Medipol Başakşehir Corendon Alanyaspor Maç Kadroları

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor İlk 11

Teknik Direktör: Francesco Farioli

Medipol Başakşehir Medipol Başakşehir Yedekler

Corendon Alanyaspor Corendon Alanyaspor Yedekler

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