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Medipol Başakşehir - Corendon Alanyaspor Canlı Maç Anlatımı
Corendon Alanyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Runar Runarsson.
Runar Runarsson, Philippe Keny tarafından faulle durdurulduğu için Corendon Alanyaspor serbest vuruş kullanacak.
Ofsayt bayrağı Bertrand Traore için kalkıyor
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Youssouf Ndayishimiye geçiyor.
Lucas Lima, Daniel Candeias tarafından faulle durduruluyor.
Hakem Ali Şansalan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Philippe Keny için kaldırdı.
Philippe Keny şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Serdar Gürler çıkıyor ve yerine Philippe Keny oyuna giriyor.
Medipol Başakşehir takımında oyuncu değişikliği; Stefano Okaka oyundan çıkarken Bertrand Traore oyuna giren isim.
Medipol Başakşehir takımından Mahmut Tekdemir ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Jure Balkovec şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Corendon Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Oğuz Aydın çıkıyor ve yerine Erencan Yardımcı oyuna giriyor.
Corendon Alanyaspor takımından Zinedine Ferhat ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Jure Balkovec ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Corendon Alanyaspor, Jure Balkovec ile köşe vuruşu kullanıyor.
Corendon Alanyaspor, Leroy Fer ile serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında Stefano Okaka faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımında Stefano Okaka hakem Ali Şansalan tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Medipol Başakşehir, Leo Duarte ile serbest vuruş kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımında Daniel Candeias faul yapıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Oğuz Aydın tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Biglia.
Medipol Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Junior Caiçara çıkıyor ve yerine Ömer Ali Şahiner oyuna giriyor.
Medipol Başakşehir takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Berkay Özcan çıkıyor ve yerine Danijel Aleksic oyuna giriyor.
Corendon Alanyaspor takımında Umut Güneş faul yapıyor.
Berkay Özcan, Pedro Pereira tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Lima geçiyor.
Lucas Biglia, Daniel Candeias tarafından faule maruz kalıyor.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Leo Duarte.
Ceza sahası içinde topla buluşan Daniel Candeias, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Volkan Babacan kurtarıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mounir Chouiar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Mounir Chouiar ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımında Leroy Fer, sarı kart görüyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Stefano Okaka ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Leroy Fer tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
Umut Güneş şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Idrissa Doumbia şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir, Lucas Lima ile köşe vuruşu kullanıyor.
Lucas Lima ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Serdar Gürler tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Hakem Ali Şansalan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Oussama Targhalline için kaldırdı.
Corendon Alanyaspor, Jure Balkovec ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sağ çaprazdan Jure Balkovec ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Oussama Targhalline ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Corendon Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Wilson Eduardo çıkıyor ve yerine Oussama Targhalline oyuna giriyor.
Corendon Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Fatih Aksoy çıkıyor ve yerine Idrissa Doumbia oyuna giriyor.
Corendon Alanyaspor takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Efkan Bekiroğlu çıkıyor ve yerine Daniel Candeias oyuna giriyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Jure Balkovec ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Jure Balkovec ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımından Pedro Pereira sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Corendon Alanyaspor takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Fatih Aksoy geçiyor.
Medipol Başakşehir takımında Mahmut Tekdemir faul yapıyor.
Medipol Başakşehir takımından Berkay Özcan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Mahmut Tekdemir ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Medipol Başakşehir takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Junior Caiçara.
Oğuz Aydın – Serdar Gürler mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.
Hakem Ali Şansalan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Mounir Chouiar için kaldırdı.
Medipol Başakşehir takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Biglia geçiyor.
Corendon Alanyaspor takımında Wilson Eduardo faul yapıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor
Medipol Başakşehir takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Biglia.
Corendon Alanyaspor takımında Umut Güneş, sarı kart görüyor.
Corendon Alanyaspor takımında Umut Güneş faul yapıyor.
Corendon Alanyaspor, Çağan Kayra Erciyas ile köşe vuruşu kullanıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Oğuz Aydın ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Zinedine Ferhat sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir, Junior Caiçara ile orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımından Efkan Bekiroğlu çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Corendon Alanyaspor takımında Furkan Bayır faul yapıyor.
Stefano Okaka ile Leroy Fer arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Stefano Okaka.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Corendon Alanyaspor takımı oyuna başlayacak.
Corendon Alanyaspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Umut Güneş geçiyor.
Medipol Başakşehir takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Volkan Babacan geçiyor.
Efkan Bekiroğlu - Lucas Biglia mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Medipol Başakşehir lehine faul kararı veriyor.
Medipol Başakşehir takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Mahmut Tekdemir geçiyor.
Stefano Okaka, Furkan Bayır tarafından faulle durdurulduğu için Medipol Başakşehir serbest vuruş kullanacak.
Medipol Başakşehir, Lucas Biglia ile serbest vuruş kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımında Jure Balkovec faul yapıyor.
Oğuz Aydın ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımından Oğuz Aydın ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Zinedine Ferhat ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Corendon Alanyaspor, Jure Balkovec ile köşe vuruşu kullanıyor.
Corendon Alanyaspor takımından Zinedine Ferhat ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Corendon Alanyaspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fatih Aksoy geçiyor.
Medipol Başakşehir takımında Serdar Gürler faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Jure Balkovec.
Medipol Başakşehir takımından Mahmut Tekdemir tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Rakip ceza sahası önünden Lucas Biglia ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Zinedine Ferhat için ofsayt bayrağı kalkıyor.
GOL! Serdar Gürler takımını öne geçiren golü atıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Mounir Chouiar, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Runar Runarsson kurtarıyor.
Ofsayt bayrağı Stefano Okaka için kalkıyor
Medipol Başakşehir takımından Mounir Chouiar sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Lucas Biglia şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Lucas Lima ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
Medipol Başakşehir takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Junior Caiçara.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Leo Duarte, Wilson Eduardo tarafından faule maruz kalıyor.
Jure Balkovec ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Jure Balkovec ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımından Efkan Bekiroğlu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Corendon Alanyaspor takımında Leroy Fer faul yapıyor.
Leroy Fer şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Medipol Başakşehir takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Biglia.
Oğuz Aydın ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Zinedine Ferhat ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Zinedine Ferhat ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ çaprazdan Umut Güneş ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Jure Balkovec ile Corendon Alanyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Corendon Alanyaspor takımından Oğuz Aydın sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Medipol Başakşehir takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Junior Caiçara.
Efkan Bekiroğlu taç çizgisine yakın bir yerde topa eliyle müdahale ediyor.
Zinedine Ferhat, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Lucas Lima tarafından faule maruz kalıyor.
Corendon Alanyaspor takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Oğuz Aydın geçiyor.
Mounir Chouiar, taç çizgisine yakın bir yerde Pedro Pereira tarafından faulle durduruluyor.
Medipol Başakşehir, Youssouf Ndayishimiye ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
Berkay Özcan önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Berkay Özcan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.