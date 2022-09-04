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Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Yusuf Sarı ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ayoub El Kaabi, gol pasını veren isim.
GOL! Onur Ergün Atakaş Hatayspor takımını öne geçiren golü atıyor.
Saba Lobjanidze ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor, Ruben Ribeiro ile serbest vuruş kullanacak.
Ruben Ribeiro, Badou Ndiaye tarafından faulle durduruluyor.
Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Adana Demirspor takımından Kevin Rodrigues sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Yusuf Sarı ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Yusuf Sarı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Yusuf Sarı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yusuf Sarı önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Yusuf Sarı tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Adana Demirspor takımının ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Yusuf Sarı geçiyor.
Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro faul yapıyor.
Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kevin Rodrigues geçiyor.
Britt Assombalonga, Recep Burak Yılmaz tarafından faulle durduruluyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Atakaş Hatayspor adına Ruben Ribeiro kullanacak.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Ayoub El Kaabi, Badou Ndiaye tarafından faule maruz kalıyor.
Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Saba Lobjanidze ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Atakaş Hatayspor takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Saba Lobjanidze.
Britt Assombalonga ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Kevin Rodrigues ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada topa eliyle müdahale ediyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.