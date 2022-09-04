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Stadyum Yeni Hatay Stadyumu Hakem Burak Şeker Maç Saati 04 Eylül 19:15
29'
1 0
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor
Adana Demirspor
Adana Demirspor
Onur Ergün 21'

Canlı Maç Anlatımı Atakaş Hatayspor - Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı

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    26'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Yusuf Sarı ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    21'
    Asist | Atakaş Hatayspor

    Ayoub El Kaabi, gol pasını veren isim.

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    21'
    Gooolll | Atakaş Hatayspor

    GOL! Onur Ergün Atakaş Hatayspor takımını öne geçiren golü atıyor.

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    21'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Saba Lobjanidze ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    21'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor, Ruben Ribeiro ile serbest vuruş kullanacak.

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    21'
    Faul | Adana Demirspor

    Ruben Ribeiro, Badou Ndiaye tarafından faulle durduruluyor.

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    20'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    17'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımından Kevin Rodrigues sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    16'
    Korner | Adana Demirspor

    Yusuf Sarı ile Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    16'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Yusuf Sarı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Orta | Adana Demirspor

    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Yusuf Sarı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    15'
    Engellenen Şut | Adana Demirspor

    Yusuf Sarı önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Yusuf Sarı tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    15'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Yusuf Sarı geçiyor.

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    14'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Ruben Ribeiro faul yapıyor.

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    10'
    Frikik | Adana Demirspor

    Adana Demirspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kevin Rodrigues geçiyor.

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    10'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Britt Assombalonga, Recep Burak Yılmaz tarafından faulle durduruluyor.

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    7'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Atakaş Hatayspor adına Ruben Ribeiro kullanacak.

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    7'
    Faul | Adana Demirspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Ayoub El Kaabi, Badou Ndiaye tarafından faule maruz kalıyor.

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    6'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Saba Lobjanidze ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Saba Lobjanidze.

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    5'
    Ofsayt | Adana Demirspor

    Britt Assombalonga ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

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    5'
    Elle Oynama | Adana Demirspor

    Kevin Rodrigues ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada topa eliyle müdahale ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Atakaş Hatayspor Adana Demirspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
0 0 %
Adana Demirspor Adana Demirspor
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
0
0
Korner
0
1
Faul
2
3
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Atakaş Hatayspor Adana Demirspor Maç Kadroları

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor İlk 11

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Adana Demirspor Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor Yedekler

Adana Demirspor Adana Demirspor Yedekler

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