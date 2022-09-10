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Stadyum Atatürk Olimpiyat Hakem Erkan Özdamar Maç Saati 10 Eylül 20:00
21'
0 0
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
Bitexen Giresunspor
Bitexen Giresunspor

Canlı Maç Anlatımı VavaCars Fatih Karagümrük - Bitexen Giresunspor Canlı Maç Anlatımı

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    19'
    Tehlikeli Hareket | Bitexen Giresunspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Alper Uludağ tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

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    18'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Salih Dursun ile serbest vuruş kullanacak.

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    18'
    Faul | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımında Alper Uludağ faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ebrima Colley.

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    17'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Onurcan Piri geçiyor.

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    17'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Alexis Perez, ceza sahası içinde sağ çaprazda Ebrima Colley tarafından faule maruz kalıyor.

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    17'
    Engellenen Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Fabio Borini şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    16'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jorman Campuzano.

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    16'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımında Magomed Ozdoev faul yapıyor.

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    15'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Jimmy Durmaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    14'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Magomed Ozdoev ile serbest vuruş kullanacak.

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    14'
    Faul | Bitexen Giresunspor

    Mbaye Diagne, Alexis Perez tarafından faule maruz kalıyor.

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    12'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    12'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu VavaCars Fatih Karagümrük adına Caner Erkin kullanacak.

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    12'
    Faul | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor takımında Jorman Campuzano faul yapıyor.

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    8'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    8'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    8'
    Engellenen Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ebrima Colley rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    7'
    Frikik | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Salih Dursun geçiyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Bitexen Giresunspor

    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Jimmy Durmaz, Vukan Savicevic tarafından faule maruz kalıyor.

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    4'
    İsabetsiz Orta | VavaCars Fatih Karagümrük

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Ebrima Colley ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu Bitexen Giresunspor adına Onurcan Piri kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ceza sahasının çaprazında Robert Mejia, Jimmy Durmaz tarafından faule maruz kalıyor.

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    2'
    Faul | VavaCars Fatih Karagümrük

    Vukan Savicevic, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Otabek Shukurov tarafından faule maruz kalıyor.

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    2'
    Frikik | Bitexen Giresunspor

    Bitexen Giresunspor, Jorman Campuzano ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

VavaCars Fatih Karagümrük Bitexen Giresunspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
0 0 %
Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
3
0
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
4
5
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

VavaCars Fatih Karagümrük Bitexen Giresunspor Maç Kadroları

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor İlk 11

Teknik Direktör: Hakan Keleş

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

Bitexen Giresunspor Bitexen Giresunspor Yedekler

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