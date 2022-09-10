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VavaCars Fatih Karagümrük - Bitexen Giresunspor Canlı Maç Anlatımı
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Alper Uludağ tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Salih Dursun ile serbest vuruş kullanacak.
Bitexen Giresunspor takımında Alper Uludağ faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ebrima Colley.
Bitexen Giresunspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Onurcan Piri geçiyor.
Alexis Perez, ceza sahası içinde sağ çaprazda Ebrima Colley tarafından faule maruz kalıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Fabio Borini şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Bitexen Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Jorman Campuzano.
VavaCars Fatih Karagümrük takımında Magomed Ozdoev faul yapıyor.
Jimmy Durmaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Magomed Ozdoev ile serbest vuruş kullanacak.
Mbaye Diagne, Alexis Perez tarafından faule maruz kalıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımından Caner Erkin şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu VavaCars Fatih Karagümrük adına Caner Erkin kullanacak.
Bitexen Giresunspor takımında Jorman Campuzano faul yapıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ebrima Colley rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Salih Dursun geçiyor.
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Jimmy Durmaz, Vukan Savicevic tarafından faule maruz kalıyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Ebrima Colley ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ceza sahasının çaprazında kazanılan serbest vuruşu Bitexen Giresunspor adına Onurcan Piri kullanacak.
Ceza sahasının çaprazında Robert Mejia, Jimmy Durmaz tarafından faule maruz kalıyor.
Vukan Savicevic, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Otabek Shukurov tarafından faule maruz kalıyor.
Bitexen Giresunspor, Jorman Campuzano ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.