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Stadyum Sivas 4 Eylül Stadyumu Hakem Hüseyin Göçek Maç Saati 11 Eylül 17:00
45'
0 0
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
İstanbulspor
İstanbulspor

Canlı Maç Anlatımı Demir Grup Sivasspor - İstanbulspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor, David Jensen ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Mustapha Yatabare faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor, Melih Kabasakal ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Muammer Sarıkaya, Charilaos Charisis tarafından faulle durdurulduğu için İstanbulspor orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Engellenen Şut | Demir Grup Sivasspor

    Fredrik Ulvestad altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Dimitrios Goutas rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Clinton N'Jie ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    İsabetsiz Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Clinton N'Jie ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Dia Saba ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Ofsayt | Demir Grup Sivasspor

    Hakem Hüseyin Göçek yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Max Gradel için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Dia Saba ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Korner | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Max Gradel ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetli Şut | Demir Grup Sivasspor

    Clinton N'Jie, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci David Jensen kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Murat Paluli ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dia Saba.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Faul | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında Muammer Sarıkaya faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Engellenen Şut | Demir Grup Sivasspor

    Dia Saba altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Melih Kabasakal.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Ali Yaşar, orta yuvarlakta Charilaos Charisis tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ali Yaşar.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Fredrik Ulvestad faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Sarı Kart | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Fredrik Ulvestad hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetli Şut | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Clinton N'Jie ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Max Gradel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor, Max Gradel ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında Muammer Sarıkaya faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Frikik | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Max Gradel.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | İstanbulspor

    Max Gradel, taç çizgisine yakın bir yerde Ali Yaşar tarafından faulle durduruluyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Orta | İstanbulspor

    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Ali Yaşar ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Korner | İstanbulspor

    Ali Yaşar ile İstanbulspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Frikik | İstanbulspor

    Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu İstanbulspor adına Melih Kabasakal kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Dimitrios Goutas - İbrahim Yılmaz mücadelesinde hakem, ceza sahasının dışında bir noktada İstanbulspor lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Murat Paluli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Orta | Demir Grup Sivasspor

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Clinton N'Jie ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Frikik | İstanbulspor

    İstanbulspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim David Jensen.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Faul | Demir Grup Sivasspor

    Demir Grup Sivasspor takımında Dia Saba faul yapıyor. Ceza sahasının çaprazında faul yapılan oyuncu Tuncer Duhan Aksu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Demir Grup Sivasspor İstanbulspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor
0 0 %
İstanbulspor İstanbulspor
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
4
0
Kurtarış
0
2
Korner
3
1
Faul
6
4
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Demir Grup Sivasspor İstanbulspor Maç Kadroları

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

İstanbulspor İstanbulspor İlk 11

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Demir Grup Sivasspor Demir Grup Sivasspor Yedekler

İstanbulspor İstanbulspor Yedekler

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