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Demir Grup Sivasspor - İstanbulspor Canlı Maç Anlatımı
İstanbulspor, David Jensen ile serbest vuruş kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımında Mustapha Yatabare faul yapıyor.
İstanbulspor, Melih Kabasakal ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.
Muammer Sarıkaya, Charilaos Charisis tarafından faulle durdurulduğu için İstanbulspor orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.
Fredrik Ulvestad altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Dimitrios Goutas rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Clinton N'Jie ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Dia Saba şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Clinton N'Jie ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Dia Saba ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Hakem Hüseyin Göçek yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Max Gradel için kaldırdı.
Dia Saba ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor, Max Gradel ile köşe vuruşu kullanıyor.
Clinton N'Jie, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci David Jensen kurtarıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Murat Paluli ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dia Saba.
İstanbulspor takımında Muammer Sarıkaya faul yapıyor.
Dia Saba altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
İstanbulspor takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Melih Kabasakal.
Ali Yaşar, orta yuvarlakta Charilaos Charisis tarafından faule maruz kalıyor.
İstanbulspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ali Yaşar.
Demir Grup Sivasspor takımında Fredrik Ulvestad faul yapıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında Fredrik Ulvestad hakem Hüseyin Göçek tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
Clinton N'Jie ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Max Gradel ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Demir Grup Sivasspor, Max Gradel ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.
İstanbulspor takımında Muammer Sarıkaya faul yapıyor.
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Max Gradel.
Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Max Gradel, taç çizgisine yakın bir yerde Ali Yaşar tarafından faulle durduruluyor.
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Ali Yaşar ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Ali Yaşar ile İstanbulspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ceza sahasının hemen dışındaki bir noktada kazanılan serbest vuruşu İstanbulspor adına Melih Kabasakal kullanacak.
Dimitrios Goutas - İbrahim Yılmaz mücadelesinde hakem, ceza sahasının dışında bir noktada İstanbulspor lehine faul kararı veriyor.
Murat Paluli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Clinton N'Jie ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
İstanbulspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim David Jensen.
Demir Grup Sivasspor takımında Dia Saba faul yapıyor. Ceza sahasının çaprazında faul yapılan oyuncu Tuncer Duhan Aksu.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.