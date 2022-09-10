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Stadyum Eskişehir Atatürk Hakem Tugay Kaan Numanoğlu Maç Saati 10 Eylül 17:00
20'
0 0
arabam.com Konyaspor
arabam.com Konyaspor
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor

Canlı Maç Anlatımı arabam.com Konyaspor - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı

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    14'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    Robert Muric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    13'
    Engellenen Şut | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Zymer Bytyqi çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    12'
    İsabetli Şut | arabam.com Konyaspor

    Endri Cekici tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    12'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Endri Cekici.

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    12'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Mehdi Boudjemaa faul yapıyor.

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    9'
    Frikik | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Simon Falette geçiyor.

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    8'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    8'
    Faul | arabam.com Konyaspor

    Ruben Ribeiro, ceza sahasının çaprazında Endri Cekici tarafından faulle durduruluyor.

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    8'
    İsabetsiz Orta | Atakaş Hatayspor

    Sol çaprazdan Kevin Varga ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    7'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Francisco Calvo.

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    7'
    Elle Oynama | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Saba Lobjanidze ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.

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    6'
    İsabetsiz Orta | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    6'
    Frikik | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile serbest vuruş kullanacak.

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    5'
    Faul | Atakaş Hatayspor

    Atakaş Hatayspor takımında Mehdi Boudjemaa faul yapıyor.

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    4'
    İsabetsiz Şut | arabam.com Konyaspor

    arabam.com Konyaspor takımından Endri Cekici tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    2'
    Ofsayt | arabam.com Konyaspor

    Ofsayt bayrağı Zymer Bytyqi için kalkıyor

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

arabam.com Konyaspor Atakaş Hatayspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor
0 0 %
Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
3
0
Kurtarış
0
1
Korner
0
0
Faul
1
3
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

arabam.com Konyaspor Atakaş Hatayspor Maç Kadroları

arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor İlk 11

Teknik Direktör: İlhan Palut

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor İlk 11

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

arabam.com Konyaspor arabam.com Konyaspor Yedekler

Atakaş Hatayspor Atakaş Hatayspor Yedekler

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