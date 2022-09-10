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arabam.com Konyaspor - Atakaş Hatayspor Canlı Maç Anlatımı
Robert Muric ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Zymer Bytyqi çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Endri Cekici tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
arabam.com Konyaspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Endri Cekici.
Atakaş Hatayspor takımında Mehdi Boudjemaa faul yapıyor.
Atakaş Hatayspor takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Simon Falette geçiyor.
Atakaş Hatayspor takımından Saba Lobjanidze sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Ruben Ribeiro, ceza sahasının çaprazında Endri Cekici tarafından faulle durduruluyor.
Sol çaprazdan Kevin Varga ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
arabam.com Konyaspor takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Francisco Calvo.
Atakaş Hatayspor takımında Saba Lobjanidze ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada topu eliyle kontrol ediyor.
arabam.com Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
arabam.com Konyaspor, Amir Hadziahmetovic ile serbest vuruş kullanacak.
Atakaş Hatayspor takımında Mehdi Boudjemaa faul yapıyor.
arabam.com Konyaspor takımından Endri Cekici tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Ofsayt bayrağı Zymer Bytyqi için kalkıyor
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.